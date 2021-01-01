Де на Волині будуть відключати світло 1 червня. АДРЕСИ





Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».



Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

с.Ласків:

вул.: Шевченка 34-44,

Сонячна21-31,16-34

Л. Українки 2-44,1-13

Незалежності 42-54,35-53

Молодіжна 22-30

2. ПЛ-0,4 Л-3, КТП-328 09:00-17:00 с.Чорників : вул.Прикордонна, Ювілейна 3-11,4-10.

3. КТП-127 обладнання. 09:00-17:00 с.Білин : будинок культури, АТС, водокачка. с.Білин: вул.Молодіжна, Садова, Травнева.

4. КТП-162 09:00-17:00 с.Білин : ТзОВ Прогрес, тракторна бригада.

5. КТП-142 обладнання. 09:00-17:00 с.Людмильпіль: вул.Вишнева 1-23,6-24; Польова 1-7,2-10.

6. ПЛ-10 Л-49-06 09:00-17:00 Вол.Волинський : ДП Облавтодор, ПП Файрекс», Владмаркет, ТзОВ Трансліс, Логістік А, м.Вол.Волинськ: вул.Н.Ужвій,

Ганни Жежко.



Горохівський район



1. 9:00-17:00

с.Пірванче:

вул.Івашка,

вул.Центральна

2. ПЛ-0.4 кВ від КТП-476 9:00-17:00 Підприємство "Укрпошта"

ПАТ"Укртелеком"

Горохівський районний відділ освіти

Новосілківська сільська рада

Сенкевичівське СТ

Церква

ФОП Мельник О.В

ПАТ" Ковельмолоко"

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" с.Новосілки:

вул.Паркова,

вул.Молодіжна

3. ПЛ-10 кВ Л07-02 9:00-17:00 ТзОВ "Волинь-Зерно-Продукт"

Цегівська сільська рада

ТзОВ Горохів-насіння

Молитовний будинок смт.Мар’янівка

ФОП Томашук Г.Т.



ФГ Киричук С.А. с.Довге

ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с.Довге

ПОСП "Мрія"

ПАТ"Укртелеком"

Горохівський районний відділ освіти

Бранівська сільська рада

Церква с.Довге

ФОП Гель В.В

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" с.Довге

ПОСП "Мрія"

ДТГ Львівcька залізниця



с.Борисковичі

Горохівська лікарня ветеринарної медицини

ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія

ФОП Точинюк В.А

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"

Церква

Горохівський районний відділ освіти

Киричук М.П.



С.Брани

ФОП Пилипчук В.В.

Дім молитви

ПрАТ "Київстар"

ПОСП "Мрія"

ДТГ Львівcька залізниця

ФОП Савченко Л.П.

Бранівська сільська рада

ФОП Савченко Л.П.

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"

Горохівський районний відділ освіти

ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія

Церква смт.Мар'янівка:

вул.Гагаріна,

вул.Галана,

вул.Ювілейна,

вул.Лугова,

вул.Трудова

вул.Гоголя,

вул.Грушевського,

вул.Соборна,

вул.І.Франка,

вул.За річкою

вул.Озерна

вул.Б.Хмельницького

с.Цегів:

вул.За річкою



с.Довге:

вул.Зариванська

вул.Букасівка,

вул.Зарічна,

вул.Молодіжна

вул.Польова

вул.Берегова,

вул.Прибережна



с.Борисковичі:

вул.Центральна

вул.Валентинова

вул.Миськова

вул.Кленова,

вул.Мельникова,

вул.Центральна

вул.Сайкова



с.Брани

с.Брани:

вул.Скобелка,

вул.Калахани

вул.Копань

вул.Волиця,

вул.Мелники,

вул.Павлики

вул.Бодинька

вул.Задворська,

вул.Незалежності,

вул.Млинська,

вул.Нарванська

вул.Молодіжна

4. КТП476 10:00-13:00 Підприємство "Укрпошта"

ПАТ"Укртелеком"

Горохівський районний відділ освіти

Новосілківська сільська рада

Сенкевичівське СТ

Новосілківська сільська рада

Церква

ПАТ" Ковельмолоко"

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"

ПрАТ "Київстар"

с.Новосілки:

вул.Паркова,

вул.Молодіжна

5. КТП-198 13:00-17:00 Горохівський районний відділ освіти

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"

Вільхівська сільська рада

Церква

Дім молитви

ПАТ"Укртелеком"

ПОСП "Україна"

ФОП Войтович Є.Ф

ПОСП "Україна"

ФОП Мулько А.А.

ФОП Федонюк П.П.

с.Вільхівка:

вул.Зелена,

вул.Східна

вул.Шкільна



Іваничівський район



1. 10:00-17:00

ФОП РОМАНЮК В.О. Магазин с.Заболотці

ФОП Нікончук Ю.В. Заготівельний

пункт с.Заболотці

ФОП Галайко О.В.ьАвтогараж с.Заболотці

ФГ"АГ-РОСТИЛЬ" Склад с.Заболотці

ФГ"ЗУБР-1" Ферма с.Заболотці

Клуб с.-Заболотці

ДП АГРОФІРМА "ЛУГА-НОВА" ПП "УНІВЕРСАМ"

ТЗОВ"АДАМА"КОРІВНИК с.Біличі

ФОП МихалусьЛ.А. Вироб.прим-ня с.Біличі

Клуб с.Біличі

Магазин СГ «Іванівка» с.Біличі

ФАП с.Біличі с.Заболотці, с.Литовеж - Лозове, с.Заставне (частково); с.Біличі



Камінь-Каширський район



1. 10:00-12:00

с.Ворокомле, вул.Лісова, Гагаріна.



Ківерцівський район



1. 10:00-15:00

Медпункт

ПП"Екопрод"

Ківерцівське сільське споживче товариство

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

Відділ освіти Ківерцівської РДА

ФОП Матвіюк Петро Миколайович

ФОП Матяшов Анатолій Миколайович

Балаєскул Роман Андрійович

Фурсик с.Суськ

вул.Гвардійська, вул.Миру,

вул.Радянська, вул.1-го травня,

вул.Киричука, вул.Ветеранів

с.Словатичі вул.Киричука,

вул.Перемоги

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-193 8:30-17:00 с.Дідичі

вул.Л.Українки, буд. 1-4,6

вул.Чехова, буд. 3-9,11,13

вул.Миру, буд. 34-48,42а

вул.Польова, буд. (непарні) 7-25

вул.8-го березня, буд. 1-6



Ковельський район



1. 9:00-17:00

Ф.О.Буднік О.А

Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району смт.Люблинець, вул.Дачна, вул.Ковельська



Локачинський район



1. КТП-50 9:00-17:00 с.рада, клуб, АТС, кафе Веселка, Укрпошта, магазин Діва, кафе Водограй, Магазин ФОП Хамуда, торг.павільйон Теремнохліб с.Війниця частково вул.Луцька, вул.Миру

2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-90 9:00-17:00 ФАП.магазин ФОП Юнак с.Кремеш частково

3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-127 9:00-17:00 ФАП,АТС,Укрпошта, церква, пункт прийому молока підп.Мельничук с.Тумин частково



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано



Луцький район



1. КТП-291 10:00-17:00 ФОП Чернов М.М.,ФОП Гарбар В.І.,ПП «СББ» с.Княгининок вул.Фальківська.

2. КТП-787 10:00-17:00 Житловий масив (с.Княгининок).

3. КТП-298 10:00-17:00 с.Веселе вул.Молодіжна, Зелена.

4. КТП-404 10:00-17:00 ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО».



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ 10 кВ 58-03 від ВН 317до ЛР 35 9:00 -17:00 Школа, Дитячий садок, Церкв,а Сільська рада с. Машів, ФОП Багнюк Д.В., Почта с. Машів с.Машів

2. КТП 456 9:00 -17:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс с.Вишнів

3. КТП 49 9:00 -17:00 Школа Вишнів, П/в с.Вишнів, Магазин с.Вишнів, Будинок культури с. Вишнів, Фермер Вихрук Володимир Миколайович, Клуб с. Вишнів, Церква с.Вишнів с.Вишнів

4. КТП-413 9:00 -17:00 Військомат магазин с.Піща



Любешівський район



1. КТП-46 10:00-16:00 ФАП, відділення «Укрпошти» с.Цир (частково)

2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-1 10:00-17:00 Меблевий цех ФОП Котик с.В’язівне (частково)



Маневицький район



1. 10:00-17:00

Будківська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), с.Кам’нуха

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-21 10:00-17:00 Сільська рада с.Довжиця (будинок культури, дит.садок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Колос»), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Лопоха Олена Володимирівна (торгівельний ларьок), ФОП Хомич Валентина Дмитрівна (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Степанюк Г.І. с.Велика Яблунька



місто Нововолинськ



1. 9:00 -17:00

м.Нововолинськ

вул.Л.Українки 15-27,35-43,20-22,

28а-50

вул.Полуботка 19-29,16,

вул.Ціалковського 18, 20,

вул.Дольна 1а-1г,2а-2г



Ратнівський район



1. 11:00-13:00

РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА Насосна (Залухів) - Насосна (Щедрогір) - Школа КТП-170 с.Щедрогір - Д/с с.Щедрогір - Магазин Підгір"я, Магазин с.Щедрогір, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР, Фізична особа-підприємець Колядюк Людмила Володимирівна, ФАП с.В-Щетинська, ФАП с.Залухів, ФАП с.Заприп'ять, ФАП с.Підгір'я, ФАП с.Почапи, ФАП с.Хабарище, ФАП с.Щедрогір, Фізична особа підприємець Гурич Татяна Тимофіївна, Фізична особа підприємець Кацевич Марія Іванівна, Споживче товариство"Залухівське", Фізична особа Банацька Галина Василівна, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПРИП’ЯТЬ", СШ Коридор П.Річицькі, Б/к с.Річиця, Школа КТП-297 с.Річиця, Б/к с. Язовні, Школа с.Язовні, Фізична особа- підприємець Маковецький Іван Григорович, Фізична особа-підприємець Черначук Василь Аврамович, Православна Церква с.Річиця, Фізична особа-підприємець Косенко Микола Миколайович, Фізична особа-підприємець Косенко Микола Миколайович, Фізична особа-підприємець Октисюк Адам Михайлович, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА, Фізична особа-підприємець Демидюк Олена Володимирівна, Релігійна громада святого рівноапостольського князя Володимира, Фізична особа-підприємець Шинкарук Іван Калістратович, Фізична особа підприємець Гордун Лариса Мар"янівна, Амбулаторія с.Річиця, ФАП с.П-Річицькі, ФАП с.Річиця, ФАП с.Язовні, Церква с.П-Річицькі, Фізична особа підприємець Супрунюк Ганна Констянтинівн, Фізична особа підприємець Пікун Руслана Михайлівна, Фізична особа підприємець Кацевич Світлана Степанівна, Госп. потреби Річиця Адмінбудинок, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "УКРАЇНА", Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство", Церква с.Межисить, АТС с.Межисить, СШ Котельня с.Межисить, СШ с.Межисить, Пункт ПМ с.Межисить, Фізична особа-підприємець Косенко Микола Миколайович, Фізична особа-підприємець Октисюк Адам Михайлович, Фізична особа-підприємець Шинкарук Володимир Володимирович, Фізична особа-підприємець Гурич Ольга Іванівна, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ", Фізична особа-підприємець Кобець Єва Павлівна, Фізична особа-підприємець Сидорук Василь Степанович, ФАП с.Самари-Оріхово, Житловий масив с.Під'язівці", Фізична особа Октисюк Анатолій Миколайович, Фізична особа підприємець Ковч Валентина Іванівна, РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН БАПТИСТІВ С.САМАРИ-ОРІХОВІ с.Воля-Щитинська, Залухів, Підгір’я, Щедрогір, Почапи,Заприпіття, Межисить, Самари-Оріхові, Язовні, Панасі, Денисі.

2. Л-1 КТП № 14 10:00-17:00 с. Вужиськ



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна

Хабаровська

2.

ПЛ-0,4кВ ТП-36239

9:00-17:00 с.Ольганівка, вул.Гранична,

3. ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Шевченка

Озерна, Шкільна,

4. КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська, вул.Тиха

Молодіжна

5. КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №3

6. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова, Молодіжна

7. ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Набережна

Центральна

8. ПЛ-0,4кВ ТП-36281 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Квітнева, Ювілейна

Тиха, Ювілейна, Центральна

9. ПЛ-0,4кВ ТП-36270 9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин

ПП Симонович Р. М.Магазин

П-ць Чачанко Р.Д. Магазин

С/р Уляники Будинок просвіти

ТзОВ "Уляники" Контора

ПрАТ "Київстар" Станція с.Уляники, вул.Центральна, 11-17, 10-18

10. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова



Старовижівський район



1. 09:00-17:00

Ст.Вижва вул:Володимирська



Турійський район



1. 10:00-12:30

Клуб, ФОП Хомик - магазин с.Мировичі

2. 13:00-17:00

с.Ставок вул.Центральна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Ласків:вул.: Шевченка 34-44,Сонячна21-31,16-34Л. Українки 2-44,1-13Незалежності 42-54,35-53Молодіжна 22-302. ПЛ-0,4 Л-3, КТП-328 09:00-17:00 с.Чорників : вул.Прикордонна, Ювілейна 3-11,4-10.3. КТП-127 обладнання. 09:00-17:00 с.Білин : будинок культури, АТС, водокачка. с.Білин: вул.Молодіжна, Садова, Травнева.4. КТП-162 09:00-17:00 с.Білин : ТзОВ Прогрес, тракторна бригада.5. КТП-142 обладнання. 09:00-17:00 с.Людмильпіль: вул.Вишнева 1-23,6-24; Польова 1-7,2-10.6. ПЛ-10 Л-49-06 09:00-17:00 Вол.Волинський : ДП Облавтодор, ПП Файрекс», Владмаркет, ТзОВ Трансліс, Логістік А, м.Вол.Волинськ: вул.Н.Ужвій,Ганни Жежко.1. 9:00-17:00с.Пірванче:вул.Івашка,вул.Центральна2. ПЛ-0.4 кВ від КТП-476 9:00-17:00 Підприємство "Укрпошта"ПАТ"Укртелеком"Горохівський районний відділ освітиНовосілківська сільська радаСенкевичівське СТЦеркваФОП Мельник О.ВПАТ" Ковельмолоко"КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" с.Новосілки:вул.Паркова,вул.Молодіжна3. ПЛ-10 кВ Л07-02 9:00-17:00 ТзОВ "Волинь-Зерно-Продукт"Цегівська сільська радаТзОВ Горохів-насінняМолитовний будинок смт.Мар’янівкаФОП Томашук Г.Т.ФГ Киричук С.А. с.ДовгеПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с.ДовгеПОСП "Мрія"ПАТ"Укртелеком"Горохівський районний відділ освітиБранівська сільська радаЦерква с.ДовгеФОП Гель В.ВКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" с.ДовгеПОСП "Мрія"ДТГ Львівcька залізницяс.БорисковичіГорохівська лікарня ветеринарної медициниПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяФОП Точинюк В.АКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"ЦеркваГорохівський районний відділ освітиКиричук М.П.С.БраниФОП Пилипчук В.В.Дім молитвиПрАТ "Київстар"ПОСП "Мрія"ДТГ Львівcька залізницяФОП Савченко Л.П.Бранівська сільська радаФОП Савченко Л.П.КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"Горохівський районний відділ освітиПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяЦерква смт.Мар'янівка:вул.Гагаріна,вул.Галана,вул.Ювілейна,вул.Лугова,вул.Трудовавул.Гоголя,вул.Грушевського,вул.Соборна,вул.І.Франка,вул.За річкоювул.Озернавул.Б.Хмельницькогос.Цегів:вул.За річкоюс.Довге:вул.Зариванськавул.Букасівка,вул.Зарічна,вул.Молодіжнавул.Польовавул.Берегова,вул.Прибережнас.Борисковичі:вул.Центральнавул.Валентиновавул.Миськовавул.Кленова,вул.Мельникова,вул.Центральнавул.Сайковас.Бранис.Брани:вул.Скобелка,вул.Калаханивул.Копаньвул.Волиця,вул.Мелники,вул.Павликивул.Бодинькавул.Задворська,вул.Незалежності,вул.Млинська,вул.Нарванськавул.Молодіжна4. КТП476 10:00-13:00 Підприємство "Укрпошта"ПАТ"Укртелеком"Горохівський районний відділ освітиНовосілківська сільська радаСенкевичівське СТНовосілківська сільська радаЦеркваПАТ" Ковельмолоко"КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"ПрАТ "Київстар"с.Новосілки:вул.Паркова,вул.Молодіжна5. КТП-198 13:00-17:00 Горохівський районний відділ освітиКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"Вільхівська сільська радаЦеркваДім молитвиПАТ"Укртелеком"ПОСП "Україна"ФОП Войтович Є.ФПОСП "Україна"ФОП Мулько А.А.ФОП Федонюк П.П.с.Вільхівка:вул.Зелена,вул.Східнавул.Шкільна1. 10:00-17:00ФОП РОМАНЮК В.О. Магазин с.ЗаболотціФОП Нікончук Ю.В. Заготівельнийпункт с.ЗаболотціФОП Галайко О.В.ьАвтогараж с.ЗаболотціФГ"АГ-РОСТИЛЬ" Склад с.ЗаболотціФГ"ЗУБР-1" Ферма с.ЗаболотціКлуб с.-ЗаболотціДП АГРОФІРМА "ЛУГА-НОВА" ПП "УНІВЕРСАМ"ТЗОВ"АДАМА"КОРІВНИК с.БіличіФОП МихалусьЛ.А. Вироб.прим-ня с.БіличіКлуб с.БіличіМагазин СГ «Іванівка» с.БіличіФАП с.Біличі с.Заболотці, с.Литовеж - Лозове, с.Заставне (частково); с.Біличі1. 10:00-12:00с.Ворокомле, вул.Лісова, Гагаріна.1. 10:00-15:00МедпунктПП"Екопрод"Ківерцівське сільське споживче товариствоКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Відділ освіти Ківерцівської РДАФОП Матвіюк Петро МиколайовичФОП Матяшов Анатолій МиколайовичБалаєскул Роман АндрійовичФурсик с.Суськвул.Гвардійська, вул.Миру,вул.Радянська, вул.1-го травня,вул.Киричука, вул.Ветеранівс.Словатичі вул.Киричука,вул.Перемоги2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-193 8:30-17:00 с.Дідичівул.Л.Українки, буд. 1-4,6вул.Чехова, буд. 3-9,11,13вул.Миру, буд. 34-48,42авул.Польова, буд. (непарні) 7-25вул.8-го березня, буд. 1-61. 9:00-17:00Ф.О.Буднік О.АВиконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району смт.Люблинець, вул.Дачна, вул.Ковельська1. КТП-50 9:00-17:00 с.рада, клуб, АТС, кафе Веселка, Укрпошта, магазин Діва, кафе Водограй, Магазин ФОП Хамуда, торг.павільйон Теремнохліб с.Війниця частково вул.Луцька, вул.Миру2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-90 9:00-17:00 ФАП.магазин ФОП Юнак с.Кремеш частково3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-127 9:00-17:00 ФАП,АТС,Укрпошта, церква, пункт прийому молока підп.Мельничук с.Тумин частковоВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-291 10:00-17:00 ФОП Чернов М.М.,ФОП Гарбар В.І.,ПП «СББ» с.Княгининок вул.Фальківська.2. КТП-787 10:00-17:00 Житловий масив (с.Княгининок).3. КТП-298 10:00-17:00 с.Веселе вул.Молодіжна, Зелена.4. КТП-404 10:00-17:00 ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО».1. ПЛ 10 кВ 58-03 від ВН 317до ЛР 35 9:00 -17:00 Школа, Дитячий садок, Церкв,а Сільська рада с. Машів, ФОП Багнюк Д.В., Почта с. Машів с.Машів2. КТП 456 9:00 -17:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс с.Вишнів3. КТП 49 9:00 -17:00 Школа Вишнів, П/в с.Вишнів, Магазин с.Вишнів, Будинок культури с. Вишнів, Фермер Вихрук Володимир Миколайович, Клуб с. Вишнів, Церква с.Вишнів с.Вишнів4. КТП-413 9:00 -17:00 Військомат магазин с.Піща1. КТП-46 10:00-16:00 ФАП, відділення «Укрпошти» с.Цир (частково)2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-1 10:00-17:00 Меблевий цех ФОП Котик с.В’язівне (частково)1. 10:00-17:00Будківська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), с.Кам’нуха2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-21 10:00-17:00 Сільська рада с.Довжиця (будинок культури, дит.садок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Колос»), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Лопоха Олена Володимирівна (торгівельний ларьок), ФОП Хомич Валентина Дмитрівна (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Степанюк Г.І. с.Велика Яблунька1. 9:00 -17:00м.Нововолинськвул.Л.Українки 15-27,35-43,20-22,28а-50вул.Полуботка 19-29,16,вул.Ціалковського 18, 20,вул.Дольна 1а-1г,2а-2г1. 11:00-13:00РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА Насосна (Залухів) - Насосна (Щедрогір) - Школа КТП-170 с.Щедрогір - Д/с с.Щедрогір - Магазин Підгір"я, Магазин с.Щедрогір, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР, Фізична особа-підприємець Колядюк Людмила Володимирівна, ФАП с.В-Щетинська, ФАП с.Залухів, ФАП с.Заприп'ять, ФАП с.Підгір'я, ФАП с.Почапи, ФАП с.Хабарище, ФАП с.Щедрогір, Фізична особа підприємець Гурич Татяна Тимофіївна, Фізична особа підприємець Кацевич Марія Іванівна, Споживче товариство"Залухівське", Фізична особа Банацька Галина Василівна, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПРИП’ЯТЬ", СШ Коридор П.Річицькі, Б/к с.Річиця, Школа КТП-297 с.Річиця, Б/к с. Язовні, Школа с.Язовні, Фізична особа- підприємець Маковецький Іван Григорович, Фізична особа-підприємець Черначук Василь Аврамович, Православна Церква с.Річиця, Фізична особа-підприємець Косенко Микола Миколайович, Фізична особа-підприємець Косенко Микола Миколайович, Фізична особа-підприємець Октисюк Адам Михайлович, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА, Фізична особа-підприємець Демидюк Олена Володимирівна, Релігійна громада святого рівноапостольського князя Володимира, Фізична особа-підприємець Шинкарук Іван Калістратович, Фізична особа підприємець Гордун Лариса Мар"янівна, Амбулаторія с.Річиця, ФАП с.П-Річицькі, ФАП с.Річиця, ФАП с.Язовні, Церква с.П-Річицькі, Фізична особа підприємець Супрунюк Ганна Констянтинівн, Фізична особа підприємець Пікун Руслана Михайлівна, Фізична особа підприємець Кацевич Світлана Степанівна, Госп. потреби Річиця Адмінбудинок, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "УКРАЇНА", Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство", Церква с.Межисить, АТС с.Межисить, СШ Котельня с.Межисить, СШ с.Межисить, Пункт ПМ с.Межисить, Фізична особа-підприємець Косенко Микола Миколайович, Фізична особа-підприємець Октисюк Адам Михайлович, Фізична особа-підприємець Шинкарук Володимир Володимирович, Фізична особа-підприємець Гурич Ольга Іванівна, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ", Фізична особа-підприємець Кобець Єва Павлівна, Фізична особа-підприємець Сидорук Василь Степанович, ФАП с.Самари-Оріхово, Житловий масив с.Під'язівці", Фізична особа Октисюк Анатолій Миколайович, Фізична особа підприємець Ковч Валентина Іванівна, РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН БАПТИСТІВ С.САМАРИ-ОРІХОВІ с.Воля-Щитинська, Залухів, Підгір’я, Щедрогір, Почапи,Заприпіття, Межисить, Самари-Оріхові, Язовні, Панасі, Денисі.2. Л-1 КТП № 14 10:00-17:00 с. Вужиськ1. 9:00-17:00с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с.Валер'янівка, вул.ЗарічнаХабаровська2.ПЛ-0,4кВ ТП-362399:00-17:00 с.Ольганівка, вул.Гранична,3. ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, ШевченкаОзерна, Шкільна,4. КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська, вул.ТихаМолодіжна5. КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №36. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова, Молодіжна7. ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче, вул.НабережнаЦентральна8. ПЛ-0,4кВ ТП-36281 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Квітнева, ЮвілейнаТиха, Ювілейна, Центральна9. ПЛ-0,4кВ ТП-36270 9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.МагазинПП Симонович Р. М.МагазинП-ць Чачанко Р.Д. МагазинС/р Уляники Будинок просвітиТзОВ "Уляники" КонтораПрАТ "Київстар" Станція с.Уляники, вул.Центральна, 11-17, 10-1810. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова1. 09:00-17:00Ст.Вижва вул:Володимирська1. 10:00-12:30Клуб, ФОП Хомик - магазин с.Мировичі2. 13:00-17:00с.Ставок вул.Центральна

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