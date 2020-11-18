У Луцьку сьогодні на вулиці Лесі Українки тимчасово не буде світла
Сьогодні, 12:29
У Луцьку у зв'язку зі здійсненням технічних робіт сьогодні, 31 травня, тимчасово не буде світла на одній із центральних вулиць міста.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Світла не буде за такими адресами: з 14:00 до 16:00 - вул. Лесі Українки, 14, 16, 18, 24, 24а, 26.
Тож у лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Також нагадують, що для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюють за вашою адресою, підписуйтесь на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
Світла не буде за такими адресами: з 14:00 до 16:00 - вул. Лесі Українки, 14, 16, 18, 24, 24а, 26.
Тож у лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Також нагадують, що для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюють за вашою адресою, підписуйтесь на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).
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