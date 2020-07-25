Які дитсадки у Луцьку працюватимуть влітку
Сьогодні, 12:37
Повідомили, які дитячі садки у Луцьку планують зробити черговими влітку.
Про це у фейсбуці написав міський голова Ігор Поліщук.
За словами Ігоря Поліщука, чимало звернень надходить щодо роботи чергових закладів дошкільної освіти в літній період.
"На чергове засідання виконкому готується проект рішення щодо функціонування 5 дитячих садочків у літній період, згідно з яким дитячі садочки № 5, 9, 16, 23, 33 працюватимуть протягом липня", - зазначив міський голова.
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Про це у фейсбуці написав міський голова Ігор Поліщук.
За словами Ігоря Поліщука, чимало звернень надходить щодо роботи чергових закладів дошкільної освіти в літній період.
"На чергове засідання виконкому готується проект рішення щодо функціонування 5 дитячих садочків у літній період, згідно з яким дитячі садочки № 5, 9, 16, 23, 33 працюватимуть протягом липня", - зазначив міський голова.
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