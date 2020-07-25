Які дитсадки у Луцьку працюватимуть влітку





Про це у фейсбуці написав міський голова Ігор Поліщук.



За словами Ігоря Поліщука, чимало звернень надходить щодо роботи чергових закладів дошкільної освіти в літній період.



"На чергове засідання виконкому готується проект рішення щодо функціонування 5 дитячих садочків у літній період, згідно з яким дитячі садочки № 5, 9, 16, 23, 33 працюватимуть протягом липня", - зазначив міський голова.

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