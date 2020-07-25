вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Які дитсадки у Луцьку працюватимуть влітку

Які дитсадки у Луцьку працюватимуть влітку
Повідомили, які дитячі садки у Луцьку планують зробити черговими влітку.

Про це у фейсбуці написав міський голова Ігор Поліщук.

За словами Ігоря Поліщука, чимало звернень надходить щодо роботи чергових закладів дошкільної освіти в літній період.

"На чергове засідання виконкому готується проект рішення щодо функціонування 5 дитячих садочків у літній період, згідно з яким дитячі садочки № 5, 9, 16, 23, 33 працюватимуть протягом липня", - зазначив міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитсадки, літо, Луцьк, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині померла завідувачка бібліотеки для дітей
Сьогодні, 12:58
У відомого українського гумориста на спортмайданчику помер 15-річний внук
Сьогодні, 12:52
Які дитсадки у Луцьку працюватимуть влітку
Сьогодні, 12:37
У Луцьку сьогодні на вулиці Лесі Українки тимчасово не буде світла
Сьогодні, 12:29
На Житомирщині блискавка влучила у чоловіка
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
Де у Луцьку і поблизу можна поплавати в басейні просто неба: ціни та умови Де у Луцьку і поблизу можна поплавати в басейні просто неба: ціни та умови
25 липень, 2020, 09:15
Із 31 травня зупинять рух транспорту на частині проспекту Волі у Луцьку Із 31 травня зупинять рух транспорту на частині проспекту Волі у Луцьку
28 травень, 15:28
Куди піти у Луцьку на вихідних 29–30 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ Куди піти у Луцьку на вихідних 29–30 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
28 травень, 14:00
Де у Луцьку хочуть облаштувати нові платні парковки та коли запрацює мобільний додаток для сплати Де у Луцьку хочуть облаштувати нові платні парковки та коли запрацює мобільний додаток для сплати
26 травень, 12:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 роки знімала гроші з чужих рахунків: як покарили касирку банку та ексдепутатку сільради на Волині
Сьогодні, 13:30
 0
У Луцьку вдруге затримали лікаря, який займався сутенерством. ФОТО
Сьогодні, 13:26
 0
У Луцькому районі безкоштовно обстежуватимуть жінок на рак
Сьогодні, 13:12
 0
На Волині п’яний водій мотоцикла хотів «відмазатись» від поліції хабарем
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині померла завідувачка бібліотеки для дітей
Сьогодні, 12:58
 0
Медіа
відео
1/8