У відомого українського гумориста на спортмайданчику помер 15-річний внук
Сьогодні, 12:52
В Одесі на одному зі спортивних майданчиків на проспекті Академіка помер 15-річний хлопчик, якому стало зле.
Трагедія сталась вчора, 30 травня, повідомляє ГУНП в Одеській області.
Зі слів очевидців, під час гри у баскетбол підліток впав і почав задихатися. Лікарі «швидкої», яких вони викликали, намагалися реанімувати хлопця, але безрезультатно.
Як повідомляє ТСН, підлітком, який помер на майданчику, виявився внук відомого українського гумориста і колишнього кандидата на пост мера Одеси від "Слуги народу" Олега Філімонова. Інформацію підтвердив сам Філімонов.
У поліції зазначили, відомості за вказаним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть». Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.
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Трагедія сталась вчора, 30 травня, повідомляє ГУНП в Одеській області.
Зі слів очевидців, під час гри у баскетбол підліток впав і почав задихатися. Лікарі «швидкої», яких вони викликали, намагалися реанімувати хлопця, але безрезультатно.
Як повідомляє ТСН, підлітком, який помер на майданчику, виявився внук відомого українського гумориста і колишнього кандидата на пост мера Одеси від "Слуги народу" Олега Філімонова. Інформацію підтвердив сам Філімонов.
У поліції зазначили, відомості за вказаним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть». Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.
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