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У відомого українського гумориста на спортмайданчику помер 15-річний внук

У відомого українського гумориста на спортмайданчику помер 15-річний внук
В Одесі на одному зі спортивних майданчиків на проспекті Академіка помер 15-річний хлопчик, якому стало зле.

Трагедія сталась вчора, 30 травня, повідомляє ГУНП в Одеській області.

Зі слів очевидців, під час гри у баскетбол підліток впав і почав задихатися. Лікарі «швидкої», яких вони викликали, намагалися реанімувати хлопця, але безрезультатно.

Як повідомляє ТСН, підлітком, який помер на майданчику, виявився внук відомого українського гумориста і колишнього кандидата на пост мера Одеси від "Слуги народу" Олега Філімонова. Інформацію підтвердив сам Філімонов.

У поліції зазначили, відомості за вказаним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть». Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.


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Теги: Одеса, відомий гуморист, внук, смерть
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