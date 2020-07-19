У відомого українського гумориста на спортмайданчику помер 15-річний внук





Трагедія сталась вчора, 30 травня, повідомляє ГУНП в Одеській області.



Зі слів очевидців, під час гри у баскетбол підліток впав і почав задихатися. Лікарі «швидкої», яких вони викликали, намагалися реанімувати хлопця, але безрезультатно.



Як повідомляє Олега Філімонова. Інформацію підтвердив сам Філімонов.



У поліції зазначили, відомості за вказаним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть». Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі на одному зі спортивних майданчиків на проспекті Академіка помер 15-річний хлопчик, якому стало зле.Трагедія сталась вчора, 30 травня, повідомляє ГУНП в Одеській області.Зі слів очевидців, під час гри у баскетбол підліток впав і почав задихатися. Лікарі «швидкої», яких вони викликали, намагалися реанімувати хлопця, але безрезультатно.Як повідомляє ТСН , підлітком, який помер на майданчику, виявився внук відомого українського гумориста і колишнього кандидата на пост мера Одеси від "Слуги народу". Інформацію підтвердив сам Філімонов.У поліції зазначили, відомості за вказаним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть». Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію