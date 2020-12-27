На Волині п’яний водій мотоцикла хотів «відмазатись» від поліції хабарем

У суботу, 29-го травня, біля 22-ї години під час патрулювання на території Горохівського району поліцейські зупинили мотоцикл «Форте», водій якого порушив правила дорожнього руху.Про це інформує Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.Під час спілкування із 48-річним керманичем інспектори Луцького районного управління поліції виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння водій відмовився. Згодом, з метою уникнення адміністративної відповідальності, водій запропонував і поклав до службового автомобіля неправомірну вигоду у сумі 2400 гривень. Чоловіка неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак водій гроші відмовився забрати.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для з’ясування усіх обставин. Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили грошові кошти, опитали зловмисника.На водія-порушника склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП, та за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.