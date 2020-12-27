На Волині п’яний водій мотоцикла хотів «відмазатись» від поліції хабарем
Сьогодні, 13:05
У суботу, 29-го травня, біля 22-ї години під час патрулювання на території Горохівського району поліцейські зупинили мотоцикл «Форте», водій якого порушив правила дорожнього руху.
Про це інформує Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.
Під час спілкування із 48-річним керманичем інспектори Луцького районного управління поліції виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння водій відмовився. Згодом, з метою уникнення адміністративної відповідальності, водій запропонував і поклав до службового автомобіля неправомірну вигоду у сумі 2400 гривень. Чоловіка неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак водій гроші відмовився забрати.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для з’ясування усіх обставин. Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили грошові кошти, опитали зловмисника.
На водія-порушника склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП, та за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
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Про це інформує Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.
Під час спілкування із 48-річним керманичем інспектори Луцького районного управління поліції виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння водій відмовився. Згодом, з метою уникнення адміністративної відповідальності, водій запропонував і поклав до службового автомобіля неправомірну вигоду у сумі 2400 гривень. Чоловіка неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак водій гроші відмовився забрати.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для з’ясування усіх обставин. Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили грошові кошти, опитали зловмисника.
На водія-порушника склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП, та за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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