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На Волині померла завідувачка бібліотеки для дітей

На Волині померла завідувачка бібліотеки для дітей
Відійшла у вічність завідувачка Володимир-Волинською міською бібліотекою для дітей Ольга Адамівна Лівак.

Про це на офіційній сторінці у фейсбуці інформує пресслужба Волинської обласної бібліотеки для дітей.

Трудову діяльність Ольга Адамівна розпочала у 1979 році і до останніх днів була віддана своїй професії.

"З часу її приходу до бібліотеки багато що змінилося у виконанні функцій установи, але незмінно високим залишався авторитет та затребуваність Ольги Адамівни, найцінніші її людські та професійні якості: мудрість, порядність, доброта, приємне спілкування, а ще,
неймовірна відданість бібліотечній справі України...", - йдеться у дописі.



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Теги: смерть, бібліотекар, Волинь, Ольга Лівак
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