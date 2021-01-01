На Волині померла завідувачка бібліотеки для дітей
Сьогодні, 12:58
Відійшла у вічність завідувачка Володимир-Волинською міською бібліотекою для дітей Ольга Адамівна Лівак.
Про це на офіційній сторінці у фейсбуці інформує пресслужба Волинської обласної бібліотеки для дітей.
Трудову діяльність Ольга Адамівна розпочала у 1979 році і до останніх днів була віддана своїй професії.
"З часу її приходу до бібліотеки багато що змінилося у виконанні функцій установи, але незмінно високим залишався авторитет та затребуваність Ольги Адамівни, найцінніші її людські та професійні якості: мудрість, порядність, доброта, приємне спілкування, а ще,
неймовірна відданість бібліотечній справі України...", - йдеться у дописі.
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Про це на офіційній сторінці у фейсбуці інформує пресслужба Волинської обласної бібліотеки для дітей.
Трудову діяльність Ольга Адамівна розпочала у 1979 році і до останніх днів була віддана своїй професії.
"З часу її приходу до бібліотеки багато що змінилося у виконанні функцій установи, але незмінно високим залишався авторитет та затребуваність Ольги Адамівни, найцінніші її людські та професійні якості: мудрість, порядність, доброта, приємне спілкування, а ще,
неймовірна відданість бібліотечній справі України...", - йдеться у дописі.
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