На Волині померла завідувачка бібліотеки для дітей

Відійшла у вічність завідувачка Володимир-Волинською міською бібліотекою для дітейПро це на офіційній сторінці у фейсбуці інформує пресслужба Волинської обласної бібліотеки для дітей.Трудову діяльність Ольга Адамівна розпочала у 1979 році і до останніх днів була віддана своїй професії."З часу її приходу до бібліотеки багато що змінилося у виконанні функцій установи, але незмінно високим залишався авторитет та затребуваність Ольги Адамівни, найцінніші її людські та професійні якості: мудрість, порядність, доброта, приємне спілкування, а ще,неймовірна відданість бібліотечній справі України...", - йдеться у дописі.