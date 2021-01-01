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У Луцькому районі безкоштовно обстежуватимуть жінок на рак

У Луцькому районі безкоштовно обстежуватимуть жінок на рак
Завтра, 1 червня, на базі Журавичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини відбудеться виїзне обстеження жінок на рак шийки матки.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Фонду боротьби з раком.

Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог вищої категорії з медичного центру "Боголюби" Марищук Ореста Володимирівна.

Огляд є повністю безкоштовним. Початок - 10:00.

Адреса: с. Журавичі, вул. Шевченка, 17 (амбулаторія ЗПСМ)

Телефон для довідок: 0968604840 - завідувачка амбулаторії Кирилюк Лідія Сергіївна.

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Теги: рак шийки матки, Луцький район, безкоштовне обстеження
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