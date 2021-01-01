У Луцькому районі безкоштовно обстежуватимуть жінок на рак
Сьогодні, 13:12
Завтра, 1 червня, на базі Журавичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини відбудеться виїзне обстеження жінок на рак шийки матки.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Фонду боротьби з раком.
Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог вищої категорії з медичного центру "Боголюби" Марищук Ореста Володимирівна.
Огляд є повністю безкоштовним. Початок - 10:00.
Адреса: с. Журавичі, вул. Шевченка, 17 (амбулаторія ЗПСМ)
Телефон для довідок: 0968604840 - завідувачка амбулаторії Кирилюк Лідія Сергіївна.
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Фонду боротьби з раком.
Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог вищої категорії з медичного центру "Боголюби" Марищук Ореста Володимирівна.
Огляд є повністю безкоштовним. Початок - 10:00.
Адреса: с. Журавичі, вул. Шевченка, 17 (амбулаторія ЗПСМ)
Телефон для довідок: 0968604840 - завідувачка амбулаторії Кирилюк Лідія Сергіївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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