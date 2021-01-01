У Луцькому районі безкоштовно обстежуватимуть жінок на рак





Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Фонду боротьби з раком.



Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог вищої категорії з медичного центру "Боголюби" Марищук Ореста Володимирівна.



Огляд є повністю безкоштовним. Початок - 10:00.



Адреса: с. Журавичі, вул. Шевченка, 17 (амбулаторія ЗПСМ)



Телефон для довідок: 0968604840 - завідувачка амбулаторії Кирилюк Лідія Сергіївна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 1 червня, на базі Журавичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини відбудеться виїзне обстеження жінок на рак шийки матки.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Фонду боротьби з раком.Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог вищої категорії з медичного центру "Боголюби"Огляд є повністю безкоштовним. Початок - 10:00.Адреса: с. Журавичі, вул. Шевченка, 17 (амбулаторія ЗПСМ)Телефон для довідок:- завідувачка амбулаторії

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