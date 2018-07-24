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У Луцьку вдруге затримали лікаря, який займався сутенерством. ФОТО

У Луцьку вдруге затримали лікаря, який займався сутенерством. ФОТО
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, який продовжував займатись сутенерством, незважаючи на засудження за такий злочин.

Встановили, що 53-річний лучанин, працівник однієї з лікарень, пропонував потенційним клієнтам жінок для надання оплатних сексуальних послуг. Грошова винагорода становила від 800 до 1,5 тисячі гривень, в залежності від віку жінок, які надавали такі послуги, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Окрім того, чоловік домовлявся про місця зустрічей та бронював готелі й сауни. За злочинну діяльність із кожного клієнта лучанин отримував свою частину грошової винагороди – від 300 до 500 грн.

У амках реалізації матеріалів кримінального провадження поліцейські провели два санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта.

Зловмисника затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання, згодом йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України, а сьогодні суд обрав запобіжний захід – домашній арешт.

Зазначимо, що увересні 2020 року чоловік уже був засуджений за вчинення аналогічних злочинів: поліцейські задокументували кілька епізодів організації сутенерських послуг та збуту амфетаміну. Тоді суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.

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У Луцьку вдруге затримали лікаря, який займався сутенерством. ФОТО
У Луцьку вдруге затримали лікаря, який займався сутенерством. ФОТО
У Луцьку вдруге затримали лікаря, який займався сутенерством. ФОТО


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Теги: Луцьк, лікар, сутенер, поліція
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