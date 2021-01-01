3 роки знімала гроші з чужих рахунків: як покарили касирку банку та ексдепутатку сільради на Волині





Такий вирок ухвалила суддя Маневицького районного суду Ірина Токарська, пише



У відділенні «Ощадбанку» села Прилісне на Маневиччині почала працювати касиркою у 2001-му році. У 2010-му вона стала контролеркою-касиркою, а вже 23 листопада 2012-го вперше створила документ на видачу готівки з одного із рахунків без відома його власниці. Зняла жінка 9 900 гривень.



Наступного разу жінка привласнила гроші з чужого рахунку у січні 2013-го. Зняла касирка майже таку ж суму — 9 000 гривень. Надалі вона крала гроші у різних обсягах — найменша сума становила 296 гривень, а найбільша сягнула 9 900 гривень. Останню махінацію працівниця банку провела у квітні 2015-го і загалом ошукала 13 клієнтів банку на 74 578 гривень.



На час скоєння злочинів жінка була позапартійною депутаткою Прилісненської сільської ради.



Попри те, що описані події відбувалися у 2012-2015 роках, розглядати справу суд почав лише влітку 2020-го року. У вересні адвокат обвинувачуваної навіть подавав клопотання про закриття справи у зв’язку з закінченням термінів притягнення до відповідальності і в окремій частині стосовно підробки документів справу таки закрили.



Але 1-го грудня 2020-го Ірина Токарська все ж засудила жінку до чотирьох років позбавлення волі, але із встановленням двох років іспитового терміну. Збитки, які колишня касирка «Ощадбанку» завдала клієнтам, вона відшкодувала ще до суду. Натомість одразу звернулася з клопотанням про перегляд умов проходження іспитового терміну, що включає у себе заборону на виїзд за кордон.



«...понесла значні витрати на добровільне відшкодування заподіяних збитків, більшу частину з яких взяла у борг, який зобов’язана повернути. Вона з чоловіком є пенсіонерами і отримують мінімальну пенсію, яка не є достатньою для сім’ї. Крім того, з ними проживає син, якому встановлено статус особи з інвалідністю 3 групи, він не забезпечений роботою та є обмежено працездатним. Для погашення боргів і матеріального утримання сім’ї, хоча Галина Лопушик і є пенсіонером, проте постійно виїжджала на роботу за кордон. Через застосування щодо неї обов’язку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробацію така можливість втрачена», — йдеться в судовій ухвалі.



Проте 5 лютого 2021-го суддя Токарська відмовила у задоволенні клопотання. Тож жінці доведеться шукати інший заробіток в межах України.



Нагадаємо, раніше повідомляли про працівницю «Ощадбанку» у Володимирі-Волинському, яка пів року привласнювала гроші кількох клієнтів. Загалом вона зняла з рахунків без їх відома понад 447 тисяч гривень.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівниці «Ощадбанку» з Маневиччини і за сумісництвом ексдепутатці місцевої ради, яка майже три роки крала гроші з рахунків клієнтів, винесли вирок. Жінку засудили до чотирьох років позбавлення волі з забороною обіймати посади, що пов’язані з організацією касової роботи, строком на два роки. Проте покарання вступить у силу лише якщо зловмисниця порушить закон ще раз впродовж дворічного іспитового терміну.Такий вирок ухвалила суддя Маневицького районного суду Ірина Токарська, пише "Сила правди". У відділенні «Ощадбанку» села Прилісне на Маневиччині почала працювати касиркою у 2001-му році. У 2010-му вона стала контролеркою-касиркою, а вже 23 листопада 2012-го вперше створила документ на видачу готівки з одного із рахунків без відома його власниці. Зняла жінка 9 900 гривень.Наступного разу жінка привласнила гроші з чужого рахунку у січні 2013-го. Зняла касирка майже таку ж суму — 9 000 гривень. Надалі вона крала гроші у різних обсягах — найменша сума становила 296 гривень, а найбільша сягнула 9 900 гривень. Останню махінацію працівниця банку провела у квітні 2015-го і загалом ошукала 13 клієнтів банку на 74 578 гривень.На час скоєння злочинів жінка була позапартійною депутаткою Прилісненської сільської ради.Попри те, що описані події відбувалися у 2012-2015 роках, розглядати справу суд почав лише влітку 2020-го року. У вересні адвокат обвинувачуваної навіть подавав клопотання про закриття справи у зв’язку з закінченням термінів притягнення до відповідальності і в окремій частині стосовно підробки документів справу таки закрили.Але 1-го грудня 2020-го Ірина Токарська все ж засудила жінку до чотирьох років позбавлення волі, але із встановленням двох років іспитового терміну. Збитки, які колишня касирка «Ощадбанку» завдала клієнтам, вона відшкодувала ще до суду. Натомість одразу звернулася з клопотанням про перегляд умов проходження іспитового терміну, що включає у себе заборону на виїзд за кордон.«...понесла значні витрати на добровільне відшкодування заподіяних збитків, більшу частину з яких взяла у борг, який зобов’язана повернути. Вона з чоловіком є пенсіонерами і отримують мінімальну пенсію, яка не є достатньою для сім’ї. Крім того, з ними проживає син, якому встановлено статус особи з інвалідністю 3 групи, він не забезпечений роботою та є обмежено працездатним. Для погашення боргів і матеріального утримання сім’ї, хоча Галина Лопушик і є пенсіонером, проте постійно виїжджала на роботу за кордон. Через застосування щодо неї обов’язку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробацію така можливість втрачена», — йдеться в судовій ухвалі.Проте 5 лютого 2021-го суддя Токарська відмовила у задоволенні клопотання. Тож жінці доведеться шукати інший заробіток в межах України.Нагадаємо, раніше повідомляли про працівницю «Ощадбанку» у Володимирі-Волинському,Загалом вона зняла з рахунків без їх відома понад 447 тисяч гривень.

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