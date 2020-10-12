У Луцьку відкрили 12-й магазин популярної мережі «Галя Балувана»: чим він здивує покупців*

Мережа «Галя Балувана» дивує відвідувачів широким асортиментом та демократичними цінами, тому вже давно стала впізнаваною та затребуваною серед гурманів. У Луцьку на проспекті Соборності, 28 почав приймати покупців новий 12-й заклад мережі, у якому, окрім традиційного переліку заморожених напівфабрикатів, лучани можуть придбати страви для вегетеріанців та тих, хто дотримується посту. Також лише у цьому магазині будуть продавати морозиво власного виробництва.Як розповів співвласник мережі «Галя Балувана», новий магазин вирішили відкрити на зручній локації неподалік автобусної зупинки «Аверс». На проспекті Соборності завжди великий потік людей, поблизу є парковка.Співвласник мережі зауважує, що унікальність 12-го закладу полягає у тому, що тільки на Соборності, 28 відвідувачі матимуть змогу купити натуральне морозиво від «Галі Балуваної».«Ми будемо виготовляти морозиво різних видів та продукти з нього. До прикладу, будуть заморожені торти. Усе це виготовлятимуть тут під склом, тому покупці зможуть побачити, як роблять морозиво», - каже Володимир Матвійчук.У закладі клієнти вже традиційно можуть придбати заморожені продукти, які після покупки можна кинути в морозильну камеру, потім у зручний час розігріти в духовці чи зварити і вже за кілька хвилин насолоджуватись свіжою стравою. За словами Володимира Матвійчука, продукт зберігає усі свої властивості.«Ми використовуємо шокову заморозку, яка дозволяє зберегти всі смакові та корисні властивості продукту. Це зручніше та вигідніше, ніж замовляти на доставку. Можна купити заморожену страву в нас, покласти в «морозилку» і вона завжди буде під рукою», - запевняє співвласник мережі «Галя Балувана».Для вегетеріанців та лучан, які дотримуються посту, «Галя Балувана» пропонує великий вибір замороженої продукції. До прикладу, вівсяні та нутові котлети.Співвласник мережі «Галя Балувана» Володимир Матвійчук зізнається, що мережа постійно розвивається, тому в планах – відкрити ще не один магазин.