На Волині водій мотоцикла в’їхав у інший двоколісний, який стояв на узбіччі дороги: постраждав 17-річний хлопець





Про це Інформаційному агентству



Водій мотоцикла в’їхав у інший двоколісний, який стояв обабіч дороги. Внаслідок аварії постраждав юнак, який знаходився за кермом мотоцикла на узбіччі. На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалому.



Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», повідомлення про аварію надійшло о 12:58. Зі слів очевидців, мотоцикліст в’їхав у інший транспортний засіб. 17-річного юнака швидкою госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. Попередньо у хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом кісток носа.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Тростянець Ківерцівського району 30 травня близько 13 години.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Водій мотоцикла в’їхав у інший двоколісний, який стояв обабіч дороги. Внаслідок аварії постраждав юнак, який знаходився за кермом мотоцикла на узбіччі. На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалому.Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», повідомлення про аварію надійшло о 12:58. Зі слів очевидців, мотоцикліст в’їхав у інший транспортний засіб. 17-річного юнака швидкою госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. Попередньо у хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом кісток носа.Головне фото - ілюстративне.

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