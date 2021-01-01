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На Волині водій мотоцикла в’їхав у інший двоколісний, який стояв на узбіччі дороги: постраждав 17-річний хлопець

На Волині водій мотоцикла в’їхав у інший двоколісний, який стояв на узбіччі дороги: постраждав 17-річний хлопець
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Тростянець Ківерцівського району 30 травня близько 13 години.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Водій мотоцикла в’їхав у інший двоколісний, який стояв обабіч дороги. Внаслідок аварії постраждав юнак, який знаходився за кермом мотоцикла на узбіччі. На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалому.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», повідомлення про аварію надійшло о 12:58. Зі слів очевидців, мотоцикліст в’їхав у інший транспортний засіб. 17-річного юнака швидкою госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. Попередньо у хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом кісток носа.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: аварія, мотоцикліст, постраждалий
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