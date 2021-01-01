На Волині водій мотоцикла в’їхав у інший двоколісний, який стояв на узбіччі дороги: постраждав 17-річний хлопець
Сьогодні, 13:47
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Тростянець Ківерцівського району 30 травня близько 13 години.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Водій мотоцикла в’їхав у інший двоколісний, який стояв обабіч дороги. Внаслідок аварії постраждав юнак, який знаходився за кермом мотоцикла на узбіччі. На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалому.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», повідомлення про аварію надійшло о 12:58. Зі слів очевидців, мотоцикліст в’їхав у інший транспортний засіб. 17-річного юнака швидкою госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. Попередньо у хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом кісток носа.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Водій мотоцикла в’їхав у інший двоколісний, який стояв обабіч дороги. Внаслідок аварії постраждав юнак, який знаходився за кермом мотоцикла на узбіччі. На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики "швидкої", які надавали допомогу постраждалому.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», повідомлення про аварію надійшло о 12:58. Зі слів очевидців, мотоцикліст в’їхав у інший транспортний засіб. 17-річного юнака швидкою госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. Попередньо у хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом кісток носа.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На проспекті Молоді в Луцьку облаштують новий урбан-парк
Сьогодні, 13:55
На Волині водій мотоцикла в’їхав у інший двоколісний, який стояв на узбіччі дороги: постраждав 17-річний хлопець
Сьогодні, 13:47
3 роки знімала гроші з чужих рахунків: як покарили касирку банку та ексдепутатку сільради на Волині
Сьогодні, 13:30