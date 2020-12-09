Готуватиме «людей майбутнього»: в Україні створять президентський університет
Сьогодні, 14:24
Президент Володимир Зеленський оголосив про створення президентського університету, який готуватиме "людей майбутнього", та підписав відповідний указ.
Про це Зеленський заявив 31 травня під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука", пише "УП".
"Це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього. Який навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави в дуже важливих пріоритетних найактуальніших напрямках. Напрямках сьогодення і завтрашніх викликів", – розповів президент.
За його словами, університет готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, зі штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій.
Зеленський планує зібрати у президентському виші найкращих викладачів та найкращих учнів зі всієї України, які навчатимуться безкоштовно.
"А потім будуть працювати в державі, працювати тут, реалізуватися тут, в Україні, на благо нашої держави, на захист кожного українця", – додав Зеленський.
Де саме буде розташований університет та як випускників стимулюватимуть залишатися працювати в Україні, президент не розповів.
Більше деталей про виш, за словами Зеленського, мають розповісти інші спікери форуму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Зеленський заявив 31 травня під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука", пише "УП".
"Це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього. Який навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави в дуже важливих пріоритетних найактуальніших напрямках. Напрямках сьогодення і завтрашніх викликів", – розповів президент.
За його словами, університет готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, зі штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій.
Зеленський планує зібрати у президентському виші найкращих викладачів та найкращих учнів зі всієї України, які навчатимуться безкоштовно.
"А потім будуть працювати в державі, працювати тут, реалізуватися тут, в Україні, на благо нашої держави, на захист кожного українця", – додав Зеленський.
Де саме буде розташований університет та як випускників стимулюватимуть залишатися працювати в Україні, президент не розповів.
Більше деталей про виш, за словами Зеленського, мають розповісти інші спікери форуму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Готуватиме «людей майбутнього»: в Україні створять президентський університет
Сьогодні, 14:24
На проспекті Молоді в Луцьку облаштують новий урбан-парк
Сьогодні, 13:55
На Волині водій мотоцикла в’їхав у інший двоколісний, який стояв на узбіччі дороги: постраждав 17-річний хлопець
Сьогодні, 13:47