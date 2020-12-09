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Готуватиме «людей майбутнього»: в Україні створять президентський університет

Готуватиме «людей майбутнього»: в Україні створять президентський університет
Президент Володимир Зеленський оголосив про створення президентського університету, який готуватиме "людей майбутнього", та підписав відповідний указ.

Про це Зеленський заявив 31 травня під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука", пише "УП".

"Це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього. Який навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави в дуже важливих пріоритетних найактуальніших напрямках. Напрямках сьогодення і завтрашніх викликів", – розповів президент.

За його словами, університет готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, зі штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій.

Зеленський планує зібрати у президентському виші найкращих викладачів та найкращих учнів зі всієї України, які навчатимуться безкоштовно.

"А потім будуть працювати в державі, працювати тут, реалізуватися тут, в Україні, на благо нашої держави, на захист кожного українця", – додав Зеленський.

Де саме буде розташований університет та як випускників стимулюватимуть залишатися працювати в Україні, президент не розповів.

Більше деталей про виш, за словами Зеленського, мають розповісти інші спікери форуму.

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Теги: Україна, президентський університет, плани
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