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Де у спеку на Волині діятимуть пункти відстою вантажівок. ПЕРЕЛІК

Де у спеку на Волині діятимуть пункти відстою вантажівок. ПЕРЕЛІК
Повідомили місця стоянок для вантажівок на Волині у спекотну погоду.

Про список пунктів відстою вантажівок інформує управління патрульної поліції у Волинській області.

Нагадаємо, відповідно до вимог з 1 червня поточного року при температурі повітря понад 28° С, обмежується рух вантажних автомобілів і транспортних засобів, загальна маса яких перевищує 24 т та навантаженням на вісь більше ніж 7 т автомобільними дорогами загального користування державного значення Волинської області. Про таку заборону на дорогах розміщені відповідні дорожні знаки. Контроль за рухом автомобільного транспорту здійснюють патрульні поліцейські.

При перевищенні зазначеної денної температури водіям великовантажних транспортних засобів пропонується здійснювати відстій до падіння температурних показників.

Передбачені місця стоянки вантажних транспортних засобів у період обмеження руху на майданчиках:

ПАС № 46 "Доманове" (км 2) та ПАС № 44 "Воля Любитівська" (км 92), майданчик відстою транспорту служби доріг смт. Ратне (км 22), с. Дубова (км 71), "Зелений гай" (км 133), майданчиках під охороною Автокемпінг "Лагуна" (км 159), АЗС ТзОВ "Волинська нафтогазова компанія" (км 168), автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест).

МАПП "Автопорт – Ягодин" (км 505), СТО "Волиньпаркінг" (км 488), ТзОВ "Ідея" (км 444) та ДП "Волинський облавтодор" (км 383), автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін).

Майданчиках відстою транспорту служби доріг с. Війниця (км 41),
с. Березовичі (км 34), с. Забороль (км 83), "ТзОВ Транс-Імперія" (км 98) с. Струмівка та АЗС "WOG" поблизу с. Кадище, автомобільної дороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне.

Майданчиках відстою транспорту служби доріг межа Львівщини (км 70), кафе "Діброва" (км 91), та ТзОВ "Захід Транс Сервіс Плюс" с. Гірка Полонка (км 128), автомобільної дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк
ПАС №12 "Ківерці" (км 14), (300 м ліворуч по а/д Т-03-09) та ПАС №14 "Маневичі" (км 76), автомобільної дороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ.

Майданчиках служби доріг кафе "Сосновий бір" (4 км),
с. Городилець (км 9 ), с. Верба (км 43), с. Заріччя (км 59), району р. Західний Буг (км 89) та майданчику під охороною транспорту м. Нововолинськ (км 72), автомобільної дороги Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква.

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Теги: обмеження руху, спека, місця відстою
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