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Торф'яні пожежі у Ржищеві: Луцька райрада вимагає зупинити екологічне лихо

Торф'яні пожежі у Ржищеві: Луцька райрада вимагає зупинити екологічне лихо
Щороку мешканці села Ржищів Мар’янівської громади потерпають від торф’яних пожеж. Горить площа більш як 400 гектарів, тож місцеві жителі у прямому сенсі не мають чим дихати.

Оскільки ці землі є власністю держави, контроль за ними здійснює Волинська обласна державна адміністрація, - йдеться на сайті Луцької райради

Відомо, що багато років частину цієї території орендує ТзОВ «Стоянівський торфобрикетний завод» Львівської області. У грудні 2020 року укладений додатковий договір до договору оренди між Волинською ОДА та Стоянівським заводом щодо надання земельної ділянки площею 108,1 га терміном до 2037 року. В договорі обумовлено, що орендар зобов’язаний обслуговувати земельну ділянку торфовища площею 412 га і у випадку виникнення пожежі сприяти їх усуненню.

Насправді ж, за словами радника голови Луцької районної ради Юрія Ройка, орендар опікується лише ділянкою площею 108 га, на якій добуває торф, і уникає гасіння пожеж на решті територій.

Тому Юрій Ройко, як депутат Волинської обласної ради, адресував свій депутатський запит на сесії голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку контролювати і вимагати від Стоянівського торфобрикетного заводу виконання умов договору оренди, адже, окрім, екологічного лиха, це реальна загроза для здоров’я та життя мешканців села Ржищів.

Юрій Ройко вважає доцільним провести перемовини з ДП «Волиньторф» та КП «Волиньприродресурс», щоб залучити місцевих виробників для розробки та ефективного використання торфу. До речі, поблизу Ржищева є потужні поклади торфу – до 16 метрів.

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Теги: Ржищів, торф'яні пожежі, орендар, екологічне лихо
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