У селі Крупа невідомий підпалив аеродром. ФОТО





Про пожежу інормує



Камери спостереження зафіксували, що після другої години ночі на територію авіаклубу зайшов молодий чоловік, який кинув запальну суміш на один з гостьових будиночків авіаклубу.



Зі слів засновників «Авіаклуб Луцьк», подібні дії могли вчинити конкуренти та колишні невдоволені працівники організації.



Наразі цим питання займається поліція. Особу чоловіка, який влаштував пожежу, встановлюють. Правоохоронці проводять слідчі дії.



На щастя, ніхто з людей не постраждав.



Усіх, хто має інформацію щодо пожежі, прохання повідомляти за номером «102», анонімність гарантується.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні у ніч на 31 травня сталася пожежа на території колишнього Луцького аеродрому, ЗПМ «Крупа». Вогонь знищив майно ГО «Авіаклуб Луцьк».Про пожежу інормує RvNews Камери спостереження зафіксували, що після другої години ночі на територію авіаклубу зайшов молодий чоловік, який кинув запальну суміш на один з гостьових будиночків авіаклубу.Зі слів засновників «Авіаклуб Луцьк», подібні дії могли вчинити конкуренти та колишні невдоволені працівники організації.Наразі цим питання займається поліція. Особу чоловіка, який влаштував пожежу, встановлюють. Правоохоронці проводять слідчі дії.На щастя, ніхто з людей не постраждав.Усіх, хто має інформацію щодо пожежі, прохання повідомляти за номером, анонімність гарантується.

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