Волинські ветерани візьмуть участь в «Іграх Воїнів» у США

Цьогоріч 12-22 вересня 40 ветеранів України вперше представлятимуть нашу державу на міжнародних змаганнях Warrior Games: Team Ukraine («Ігри Воїнів») в Орландо у штаті Флорида (США).Про це інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.Так, 14-16 травня у Києві відбулися Всеукраїнські змагання "Звитяга Нескорених" Warrior games team Ukraine, за результатами яких відбувся відбір до збірної команди України.Отже, у збірну України потрапили волиняни– місто Луцьк, Збройні Сили України,- місто Луцьк, Збройні Сили України,– місто Ковель, Національна Гвардія України.Нагадаємо, що українські ветерани вперше виступлять на міжнародних змаганнях «Warrior Games (Ігри Воїнів). Уже восьмий рік проходять адаптивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки.До програми ігор входить 12 видів спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, пауерліфтинг і волейбол сидячи.В «Іграх Воїнів» візьмуть участь команди з восьми країн світу - США, України, Австралії, Канади, Великобританії, Данії, Нідерландів та Грузії.