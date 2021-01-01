Стерненка виправдали за статтею про розбійний напад

Сергія Стерненка за статтею про розбійний напад.



Про це пише



Нагадаємо, суд першої інстанції



Сьогодні, 31 травня, Апеляційний суд Одеси 31 травня виправдав активіста Сергія Стерненка. Його визнали невинним у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича. Прокуратура клопотала про ув'язнення терміном на 7,3 року та конфіскацію майна. Однак служителі Феміди виправдали активіста за звинуваченнями у статті 187.



На думку Апеляційного суду, суд першої інстанції не дотримався вимог Кримінально-процесуального кодексу під час судового розгляду та ухвалив обвинувальний вирок, який не відповідає вимогам закону.



За даними суду, сторона обвинувачення не надала необхідних доказів, які б доводили винуватість Стерненка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Апеляційний суд Одеси 31 травня виправдав активістаза статтею про розбійний напад.Про це пише ТСН.ua Нагадаємо, суд першої інстанції засудив Стерненка разом з Русланом Демчуком до 7 років і три місяці . Справу за якою засудили Стерненка, суд розглядав майже п'ять років. Йому інкримінували незаконне зберігання зброї, викрадення та катування депутата місцевої ради Сергія Щербича. Тоді той керував осередком проросійської партії "Родіна". 23 лютого Стерненка та Демчука засудили до 7 років позбавлення волі із конфіскацією частини майна. Оскільки у 2020 році минув п'ятирічний термін давності притягнення до відповідальності за статтею про викрадення людини, обох засудили за розбій, незаконне позбавлення волі та незаконне носіння вогнепальної зброї.Сьогодні, 31 травня, Апеляційний суд Одеси 31 травня виправдав активіста Сергія Стерненка. Його визнали невинним у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича. Прокуратура клопотала про ув'язнення терміном на 7,3 року та конфіскацію майна. Однак служителі Феміди виправдали активіста за звинуваченнями у статті 187.На думку Апеляційного суду, суд першої інстанції не дотримався вимог Кримінально-процесуального кодексу під час судового розгляду та ухвалив обвинувальний вирок, який не відповідає вимогам закону.За даними суду, сторона обвинувачення не надала необхідних доказів, які б доводили винуватість Стерненка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію