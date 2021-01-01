Літній гардероб: що потрібно у ньому мати*





Легка куртка або тренч



Коли на вулиці прохолодно або дощовий день, знадобляться дещо тепліші речі. Зважаючи на стиль, подію та погоду, можна обрати легку куртку або тренч. Якщо вам подобається більш елегантний вигляд, візьміть тренч. Під час його вибору буде де розгулятися. Можна обрати клітинку, яскраві квіткові візерунки або мінімалістичний дизайн.



Незамінний фліс



У прохолодні літні вечори може зігріти також м'який фліс. Носити флісові куртки і толстовки можна не тільки під час занять спортом у інші сезони, але і для прогулянки місту холодного літнього вечора. Є безліч варіантів: з застібкою-блискавкою або через плече. Крім того, фліс підходить як чоловікам, так і жінкам. Якщо ви виберете схожі моделі зі своїм партнером, то складете красиві парні костюми.



Джинси



Щонайменше одна пара джинсів точно є у кожного. Джинсова тканина, як і раніше, перебуває у центрі уваги дизайнерів і покупців. До того ж, йдеться не тільки про класичні синій або чорний кольори, але і про популярні цьогоріч яскраві червоні, рожеві, зелені і фіолетові. Джинси стали незамінною річчю у гардеробі. Крім джинсів, з цієї тканини можна купити куртку, сорочку спідницю або шорти.



Нове плаття



Зустріти літо варто у новій сукні, запам'ятавши цей день прогулянкою містом саме у цьому образі. Модні кольори 2021 року - сірий і яскраво-жовтий, а також їхнє поєднання. Якщо ці відтінки вам не підходять, виберіть натуральний коричневий, який зможе виділити інші відтінки. Наприклад, білий, рожевий або цегляно-червоний. Якщо вас не цікавлять ці кольори, сміливо вибирайте вироби класичного синього, зеленого та інших відтінків. Цього року серед принтів переважають квіти в різних варіантах: від ніжних мотивів у вінтажному стилі до більш яскравих.



До теплої погоди потрібен і легкий квітковий або цитрусовий аромат. Щоб знайти свій, заходьте в онлайн-магазин парфумерії Eva, де знайдете величезний асортимент. Якщо хочете заощадити при покупці, не забудьте використовувати



Не забувайте про аксесуари



Чудова можливість підкреслити свою індивідуальність та стиль – аксесуари. Стильні рюкзаки, сумки, гаманці і сонцезахисні окуляри, кепки або капелюхи зроблять образ досконалим. Не забувайте також про ремені. Якщо любите експерименти, то виберіть яскравий аксесуар з малюнком або незвичного кольору, на який неможливо буде не звернути увагу. Якщо віддаєте перевагу мінімалізму, то можете вибрати класичні шкіряні і текстильні ремені.



Яке взуття вибрати?



Не забудьте порадувати себе і новим взуттям. У магазині Розетка знайдете все від зручних кросівок для активного відпочинку, а також човники, балетки і модні гумові чоботи. Купуйте взуття для всієї родини. Чоловіки обов'язково оцінять класичні черевики або спортивне взуття, а дітям знадобляться нові кеди, а також шкарпетки, панчохи, слідки і інші необхідні речі. Не забудьте про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З настанням теплої пори кожен з нас прагне купити щось новеньке з одягу. Це зрозуміло, адже ми прагнемо змін разом з природою. Хочеться нових відчуттів, оновити наш гардероб і повною мірою відчути літо і сонячні дні.Коли на вулиці прохолодно або дощовий день, знадобляться дещо тепліші речі. Зважаючи на стиль, подію та погоду, можна обрати легку куртку або тренч. Якщо вам подобається більш елегантний вигляд, візьміть тренч. Під час його вибору буде де розгулятися. Можна обрати клітинку, яскраві квіткові візерунки або мінімалістичний дизайн.У прохолодні літні вечори може зігріти також м'який фліс. Носити флісові куртки і толстовки можна не тільки під час занять спортом у інші сезони, але і для прогулянки місту холодного літнього вечора. Є безліч варіантів: з застібкою-блискавкою або через плече. Крім того, фліс підходить як чоловікам, так і жінкам. Якщо ви виберете схожі моделі зі своїм партнером, то складете красиві парні костюми.Щонайменше одна пара джинсів точно є у кожного. Джинсова тканина, як і раніше, перебуває у центрі уваги дизайнерів і покупців. До того ж, йдеться не тільки про класичні синій або чорний кольори, але і про популярні цьогоріч яскраві червоні, рожеві, зелені і фіолетові. Джинси стали незамінною річчю у гардеробі. Крім джинсів, з цієї тканини можна купити куртку, сорочку спідницю або шорти.Зустріти літо варто у новій сукні, запам'ятавши цей день прогулянкою містом саме у цьому образі. Модні кольори 2021 року - сірий і яскраво-жовтий, а також їхнє поєднання. Якщо ці відтінки вам не підходять, виберіть натуральний коричневий, який зможе виділити інші відтінки. Наприклад, білий, рожевий або цегляно-червоний. Якщо вас не цікавлять ці кольори, сміливо вибирайте вироби класичного синього, зеленого та інших відтінків. Цього року серед принтів переважають квіти в різних варіантах: від ніжних мотивів у вінтажному стилі до більш яскравих.До теплої погоди потрібен і легкий квітковий або цитрусовий аромат. Щоб знайти свій, заходьте в онлайн-магазин парфумерії Eva, де знайдете величезний асортимент. Якщо хочете заощадити при покупці, не забудьте використовувати єва промокод , який також знайдете в пошуковику промокодом Kuplio.com.ua.Чудова можливість підкреслити свою індивідуальність та стиль – аксесуари. Стильні рюкзаки, сумки, гаманці і сонцезахисні окуляри, кепки або капелюхи зроблять образ досконалим. Не забувайте також про ремені. Якщо любите експерименти, то виберіть яскравий аксесуар з малюнком або незвичного кольору, на який неможливо буде не звернути увагу. Якщо віддаєте перевагу мінімалізму, то можете вибрати класичні шкіряні і текстильні ремені.Не забудьте порадувати себе і новим взуттям. У магазині Розетка знайдете все від зручних кросівок для активного відпочинку, а також човники, балетки і модні гумові чоботи. Купуйте взуття для всієї родини. Чоловіки обов'язково оцінять класичні черевики або спортивне взуття, а дітям знадобляться нові кеди, а також шкарпетки, панчохи, слідки і інші необхідні речі. Не забудьте про промокод розетка і купуйте вигідно онлайн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію