Між двома селами волинської громади на день перекриють частину дороги

У зв’язку із ремонтними роботами завтра, 1 червня, з 10:00 до 22:00 буде повністю перекрита ділянка дороги між селами Ласків та Суходоли (біля озера).Про це повідомляє Володимир-Волинська міська територіальна громада.Об’їзд ділянки дороги, де вкладатимуть нове асфальтне покриття, можна здійснити через села Дарницьке або Верхнів.Рейсовий автобус вранці здійснить 2 рейси, обіднього рейсу не буде, а вечірній рейс буде здійснюватися через село Дарницьке – о 16:30 автобус відправиться з міста Володимира-Волинського до Суходіл (через Новосілки), а із Суходіл здійснить довезення пасажирів до Ласкова та Вощатина (через село Дарницьке).