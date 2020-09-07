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Між двома селами волинської громади на день перекриють частину дороги

Між двома селами волинської громади на день перекриють частину дороги
У зв’язку із ремонтними роботами завтра, 1 червня, з 10:00 до 22:00 буде повністю перекрита ділянка дороги між селами Ласків та Суходоли (біля озера).

Про це повідомляє Володимир-Волинська міська територіальна громада.

Об’їзд ділянки дороги, де вкладатимуть нове асфальтне покриття, можна здійснити через села Дарницьке або Верхнів.

Рейсовий автобус вранці здійснить 2 рейси, обіднього рейсу не буде, а вечірній рейс буде здійснюватися через село Дарницьке – о 16:30 автобус відправиться з міста Володимира-Волинського до Суходіл (через Новосілки), а із Суходіл здійснить довезення пасажирів до Ласкова та Вощатина (через село Дарницьке).

Фото - ілюстративне

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Теги: перекриття дороги, ремонт, Володимир-Волинська громада
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