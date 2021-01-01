У Єгипті з 1 червня знімуть карантинні обмеження
Сьогодні, 16:07
З 1 червня влада Єгипту вирішила зняти карантинні обмеження роботи магазинів, торгових центрів, кафе і ресторанів. Якщо раніше вони були змушені закриватися о 21:00, то тепер зможуть працювати до півночі.
Про це повідомляє Обозреватель з посилання на видання Egypt Today.
Уточнюються, що водночас влада країни продовжила заборону на проведення масових зібрань в мечетях, зокрема святкувань та похорону. Весілля ж можна відзначати тільки на вулиці.
До слова, у 2020 році доходи від туризму (до 15% ВВП) в Єгипті впали на 70%. У травні в країні ввели жорсткий карантин, закривши торгові центри, ресторани, а також пляжі та парки.
Також єгипетська влада знову почала стягувати в'їзний візовий збір. Тепер кожному туристу доведеться заплатити $25 – онлайн або після прильоту в аеропорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Обозреватель з посилання на видання Egypt Today.
Уточнюються, що водночас влада країни продовжила заборону на проведення масових зібрань в мечетях, зокрема святкувань та похорону. Весілля ж можна відзначати тільки на вулиці.
До слова, у 2020 році доходи від туризму (до 15% ВВП) в Єгипті впали на 70%. У травні в країні ввели жорсткий карантин, закривши торгові центри, ресторани, а також пляжі та парки.
Також єгипетська влада знову почала стягувати в'їзний візовий збір. Тепер кожному туристу доведеться заплатити $25 – онлайн або після прильоту в аеропорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі відкрили дитячий басейн. ФОТО
Сьогодні, 16:39
У Луцьку відкрили 12-й магазин популярної мережі «Галя Балувана»: чим він здивує покупців*
Сьогодні, 16:33
У Єгипті з 1 червня знімуть карантинні обмеження
Сьогодні, 16:07
Померла багаторічна голова Федерації профспілок Волині
Сьогодні, 15:40