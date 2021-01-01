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У Єгипті з 1 червня знімуть карантинні обмеження

У Єгипті з 1 червня знімуть карантинні обмеження
З 1 червня влада Єгипту вирішила зняти карантинні обмеження роботи магазинів, торгових центрів, кафе і ресторанів. Якщо раніше вони були змушені закриватися о 21:00, то тепер зможуть працювати до півночі.

Про це повідомляє Обозреватель з посилання на видання Egypt Today.

Уточнюються, що водночас влада країни продовжила заборону на проведення масових зібрань в мечетях, зокрема святкувань та похорону. Весілля ж можна відзначати тільки на вулиці.

До слова, у 2020 році доходи від туризму (до 15% ВВП) в Єгипті впали на 70%. У травні в країні ввели жорсткий карантин, закривши торгові центри, ресторани, а також пляжі та парки.

Також єгипетська влада знову почала стягувати в'їзний візовий збір. Тепер кожному туристу доведеться заплатити $25 – онлайн або після прильоту в аеропорту.

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Теги: Єгипет, карантинні обмеження
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