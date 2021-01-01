Луцька велосипедистка виграла «золото» на міжнародних змаганнях в Словенії
31 травень, 22:53
Луцька спортсменка-велосипедистка Яна Беломоїна виграла гонку з маунтинбайку на замаганнях в Словенії.
Лучанка тріумфувала на SloXcup Cup 2021, які відбуваються у словенському Кочовище, - пише Трибуна.
Беломоїна виступила в категорії U23 + Elite.
Нагадаємо, що в квітні 28-річна лучанка Яна Беломоїна здобула першу золоту нагороду у маунтенбайку у 2021 році. Сталося це у італійській Вероні, під час міжнародної гонки Verona MTB International.
У Словенії лучанка прийшла першою, обігнавши двох велосипедисток з Італії:
1. Яна Беломоїна (Україна) - 1.20,43
2. Тово Маріка (Італія) - 1.24,14
3. Джорджія Маркет (Італія) - 1.24,51
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Лучанка тріумфувала на SloXcup Cup 2021, які відбуваються у словенському Кочовище, - пише Трибуна.
Беломоїна виступила в категорії U23 + Elite.
Нагадаємо, що в квітні 28-річна лучанка Яна Беломоїна здобула першу золоту нагороду у маунтенбайку у 2021 році. Сталося це у італійській Вероні, під час міжнародної гонки Verona MTB International.
У Словенії лучанка прийшла першою, обігнавши двох велосипедисток з Італії:
1. Яна Беломоїна (Україна) - 1.20,43
2. Тово Маріка (Італія) - 1.24,14
3. Джорджія Маркет (Італія) - 1.24,51
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