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Луцька велосипедистка виграла «золото» на міжнародних змаганнях в Словенії

Луцька велосипедистка виграла «золото» на міжнародних змаганнях в Словенії
Луцька спортсменка-велосипедистка Яна Беломоїна виграла гонку з маунтинбайку на замаганнях в Словенії.

Лучанка тріумфувала на SloXcup Cup 2021, які відбуваються у словенському Кочовище, - пише Трибуна.

Беломоїна виступила в категорії U23 + Elite.

Нагадаємо, що в квітні 28-річна лучанка Яна Беломоїна здобула першу золоту нагороду у маунтенбайку у 2021 році. Сталося це у італійській Вероні, під час міжнародної гонки Verona MTB International.

У Словенії лучанка прийшла першою, обігнавши двох велосипедисток з Італії:

1. Яна Беломоїна (Україна) - 1.20,43

2. Тово Маріка (Італія) - 1.24,14

3. Джорджія Маркет (Італія) - 1.24,51

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Теги: Волинь, спорт, Луцьк, маутинбайк
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