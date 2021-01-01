Луцька велосипедистка виграла «золото» на міжнародних змаганнях в Словенії

Яна Беломоїна виграла гонку з маунтинбайку на замаганнях в Словенії.



Лучанка тріумфувала на SloXcup Cup 2021, які відбуваються у словенському Кочовище, - пише



Беломоїна виступила в категорії U23 + Elite.



Нагадаємо, що в квітні 28-річна лучанка Яна Беломоїна



У Словенії лучанка прийшла першою, обігнавши двох велосипедисток з Італії:



1. Яна Беломоїна (Україна) - 1.20,43



2. Тово Маріка (Італія) - 1.24,14



3. Джорджія Маркет (Італія) - 1.24,51

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