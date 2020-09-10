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У Ковелі відкрили дитячий басейн. ФОТО

У Ковелі відкрили дитячий басейн. ФОТО
У Ковелі на вулиці Фабричній, 2 запрацював дитячий басейн.

Ініціатива його створення та одночасно центру фізичної реабілітації та водолікування належить голові спортивного клубу "Ковель" Сергієві Панасюку та Олександру Герезу, - йдеться на сайті Ковельради.

А допомогла її втілити в життя Вікторія Сагаль. Басейн для дітей оснащений за всіма нормами і чекає на своїх відвідувачів.

На урочисту церемонію з нагоди відкриття оздоровчого центру та ковельської академії плавання "AQUA PanSer" завітали перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, заступник міського голови Віктор Жигаревич, начальник управління культури, молоді та спорту Андрій Мигуля, голова відділення НОК України у Волинській області Роман Карпюк.

Вікторія розповіла, що вона з радістю відгукнулась на пропозицію Сергія та Олександра, адже була переконана, що це приміщення має слугувати для добрих справ.

"Спочатку було дещо лячно, адже на всіх чекала велика і важка робота, яка тривала впродовж року. Але тепер у маленьких ковельчан з’явилось гарне місце, де вони можуть поліпшувати здоров’я, розвиватись, зростати", - мовила жінка.

З гарною подією у житті міста привітав усіх Віктор Жигаревич. Він подякував від імені міського голови Ігоря Чайки команді за хорошу справу та побажав, аби у закладі вирувало життя, лунав дитячий сміх і басейн приносив користь малечі. На новосілля був подарунок – кошти на першочергові потреби.

А також промовці висловили сподівання, що цей басейн дасть старт новим параолімпійським чемпіонам, адже ініціатори планують чимало уваги приділяти дітям, які мають проблеми зі здоров’ям.

Після того, як перерізали стрічку, всі оглянули приміщення, а маленькі ковельчани одразу взяли урок у тренера з плавання Сергія Панасюка.

У Ковелі відкрили дитячий басейн. ФОТО
У Ковелі відкрили дитячий басейн. ФОТО
У Ковелі відкрили дитячий басейн. ФОТО
У Ковелі відкрили дитячий басейн. ФОТО
У Ковелі відкрили дитячий басейн. ФОТО
У Ковелі відкрили дитячий басейн. ФОТО

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Теги: Ковель, басейн, відкриття
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