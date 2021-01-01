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На Закарпатті туристичний автобус на смерть збив молодого чоловіка

На Закарпатті туристичний автобус на смерть збив молодого чоловіка
На Закарпатті поліцейські розслідують смертельне ДТП за участі рейсового автобуса.

Інформують, що 29 травня на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків про смерть потерпілого у дорожньо-транспортній пригоді в селі Сільце, - інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Поліція одразу виїхала на місце події та встановила, що 31-річний львів’янин, керуючи автобусом марки Van Hool, їхав у напрямку Іршави та наїхав на місцевого мешканця, який ішов проїжджою частиною.

Правоохоронці перевіряють зібрану інформацію, а також усі інші обставини, за яких відбувся наїзд. Загиблий – 34-річний житель села Сільце.

Автобус помістили на штрафмайданчик. Водій опитаний та освідчений – тверезий.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Слідство у справі триває.

На Закарпатті туристичний автобус на смерть збив молодого чоловіка
На Закарпатті туристичний автобус на смерть збив молодого чоловіка



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Теги: Закарпаття, туристичний автобус, смерть, чоловік
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