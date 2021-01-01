На Закарпатті туристичний автобус на смерть збив молодого чоловіка
Сьогодні, 16:56
На Закарпатті поліцейські розслідують смертельне ДТП за участі рейсового автобуса.
Інформують, що 29 травня на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків про смерть потерпілого у дорожньо-транспортній пригоді в селі Сільце, - інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Поліція одразу виїхала на місце події та встановила, що 31-річний львів’янин, керуючи автобусом марки Van Hool, їхав у напрямку Іршави та наїхав на місцевого мешканця, який ішов проїжджою частиною.
Правоохоронці перевіряють зібрану інформацію, а також усі інші обставини, за яких відбувся наїзд. Загиблий – 34-річний житель села Сільце.
Автобус помістили на штрафмайданчик. Водій опитаний та освідчений – тверезий.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.
Слідство у справі триває.
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Інформують, що 29 травня на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків про смерть потерпілого у дорожньо-транспортній пригоді в селі Сільце, - інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Поліція одразу виїхала на місце події та встановила, що 31-річний львів’янин, керуючи автобусом марки Van Hool, їхав у напрямку Іршави та наїхав на місцевого мешканця, який ішов проїжджою частиною.
Правоохоронці перевіряють зібрану інформацію, а також усі інші обставини, за яких відбувся наїзд. Загиблий – 34-річний житель села Сільце.
Автобус помістили на штрафмайданчик. Водій опитаний та освідчений – тверезий.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.
Слідство у справі триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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