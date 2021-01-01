Волинські каноїсти стали 4-разовими чемпіонами України 2021 року. ФОТО

Волинські спортсмени вдало виступили на особистому чемпіонаті України пам’яті заслуженого тренера Вячеслава Сорокіна.Найбільшу кількість медалей завоювали троє спортсменів, двоє з яких - волиняни. Про це йдеться на сайті Федерації каное України.Так, найбільшу кількість золотих медалей завоювали: каноїсти, яка представляє Горішні Плавні, ііз Ковеля, а також байдарочницяіз Луцька - вони стали 4-разовими чемпіонами України.Всього чемпіоні і призери були визначені в 33-х видах програми (17 – серед чоловіків, 14 – серед жінок, 2 – в міксті).Людмила Лузан завоювала вищі нагороди за перемогу в С1-200, С1-500, С2-200 і С2-500, а Андрій Рибачок – в С2-200 і С2-500, С1-200 і С4-500, Марія Повх – в К1-500, К2-200, К2-500, К4-500. У Андрія в активі також бронза в С2-1000, а у Марії ще срібло в спринті.Відзначимо, що ці обидва спортсмени отримали спеціальні призи, які вручалися на цьому чемпіонаті: ковельський каноїст за перемогу на дистанції 200 м, луцька байдарочниця за перемогу на дистанції 500 м.