У Луцькому зоопарку – акція на вхідні квитки для дітей





Про це повідомляє пресслужба зоопарку.



"Отож, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей оголошуємо одноденну акцію - 50-відстокову знижку на вхід для винуватців свята. Тож завтра, 1 червня, дитячий квиток вартуватиме 25 гривень", - йдеться у дописі.



До слова, луцький звіринець неодноразово влаштовує цікаві акції для свої відвідувачів. Для прикладу,













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