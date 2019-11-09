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У Луцькому зоопарку – акція на вхідні квитки для дітей

У Луцькому зоопарку – акція на вхідні квитки для дітей
У Луцькому зоопарку з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, який відзначають 1 червня, діятиме акція на вхідні квитки.

Про це повідомляє пресслужба зоопарку.

"Отож, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей оголошуємо одноденну акцію - 50-відстокову знижку на вхід для винуватців свята. Тож завтра, 1 червня, дитячий квиток вартуватиме 25 гривень", - йдеться у дописі.

До слова, луцький звіринець неодноразово влаштовує цікаві акції для свої відвідувачів. Для прикладу, на День святого Валентина у зоопаку діяла акція для закоханих пар.






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Теги: Луцький зоопарк, акція, діти
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