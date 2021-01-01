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Побиття та незаконне затримання: троє патрульних з Волині постануть перед судом

Побиття та незаконне затримання: троє патрульних з Волині постануть перед судом
Патрульних поліцейських на Волині судитимуть за перевищення службових повноважень і незаконне затримання чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Встановлено, що уночі 01 вересня 2020 року правоохоронці без складання будь-яких відповідних документів про затримання та за відсутності законних підстав застосували насильство й металеві кайданки і незаконно затримали чоловіка, який повідомив про викрадення у нього майна.

Окрім того, поліцейські умисно завдали потерпілому численні тілесні ушкодження та без верхнього одягу перевезли його в службовому автомобілі в інше місце для проведення слідчих дій.

Від посад їх відсторонили.

Подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд.

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Теги: патрульні поліцейські, Волинь, суд, насильство
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