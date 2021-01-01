Побиття та незаконне затримання: троє патрульних з Волині постануть перед судом
Сьогодні, 17:33
Патрульних поліцейських на Волині судитимуть за перевищення службових повноважень і незаконне затримання чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Встановлено, що уночі 01 вересня 2020 року правоохоронці без складання будь-яких відповідних документів про затримання та за відсутності законних підстав застосували насильство й металеві кайданки і незаконно затримали чоловіка, який повідомив про викрадення у нього майна.
Окрім того, поліцейські умисно завдали потерпілому численні тілесні ушкодження та без верхнього одягу перевезли його в службовому автомобілі в інше місце для проведення слідчих дій.
Від посад їх відсторонили.
Подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Встановлено, що уночі 01 вересня 2020 року правоохоронці без складання будь-яких відповідних документів про затримання та за відсутності законних підстав застосували насильство й металеві кайданки і незаконно затримали чоловіка, який повідомив про викрадення у нього майна.
Окрім того, поліцейські умисно завдали потерпілому численні тілесні ушкодження та без верхнього одягу перевезли його в службовому автомобілі в інше місце для проведення слідчих дій.
Від посад їх відсторонили.
Подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд.
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