Побиття та незаконне затримання: троє патрульних з Волині постануть перед судом

повноважень і незаконне затримання чоловіка.



Про це



Встановлено, що уночі 01 вересня 2020 року правоохоронці без складання будь-яких відповідних документів про затримання та за відсутності законних підстав застосували насильство й металеві кайданки і незаконно затримали чоловіка, який повідомив про викрадення у нього майна.



Окрім того, поліцейські умисно завдали потерпілому численні тілесні ушкодження та без верхнього одягу перевезли його в службовому автомобілі в інше місце для проведення слідчих дій.



Від посад їх відсторонили.



Подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд.



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