Гінеколог, якого вдруге затримали за сутенерство, працює у Цуманській районній лікарні





З власних джерел



Нагадаємо, медика затримали під час організації чергової зустрічі клієнта та жінки, яка була готова надавати платні послуги інтимного характеру. Клієнт передав мічені гроші лікарю за його послуги.



В Нацполіції кажуть: лікар-гінеколог за організацію зустрічі з жінками просив від 800 до 1,5 тисячі гривень. Чоловік бронював готелі й сауни. З кожного клієнта медик отримував свою частину грошової вигоди – від 300 до 500 гривень.



За фактом сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією триває кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального Кодексу України. Наразі чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. 31 травня суд обрав йому запобіжний захід - домашній арешт.



Правоохоронці встановили, що 53-річний лучанин - працівник однієї з лікарень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці вдруге затримали лікаря-гінеколога, який продовжував займатися сутенерством, попри те, що його у жовтні минулого року засудили за такий злочин.З власних джерел Суспільному стало відомо, що лікар останній місяць працює у Цуманській районній лікарні. У медустанові підтвердили інформацію про затримання гінеколога.Нагадаємо, медика затрималинадавати платні послуги інтимного характеру. Клієнт передав мічені гроші лікарю за його послуги.В Нацполіції кажуть: лікар-гінеколог за організацію зустрічі з жінками просив від 800 до 1,5 тисячі гривень. Чоловік бронював готелі й сауни. З кожного клієнта медик отримував свою частину грошової вигоди – від 300 до 500 гривень.За фактом сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією триває кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального Кодексу України. Наразі чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. 31 травня суд обрав йому запобіжний захід - домашній арешт.Правоохоронці встановили, що 53-річний лучанин - працівник однієї з лікарень.

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