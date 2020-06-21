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Гінеколог, якого вдруге затримали за сутенерство, працює у Цуманській районній лікарні

Гінеколог, якого вдруге затримали за сутенерство, працює у Цуманській районній лікарні
Правоохоронці вдруге затримали лікаря-гінеколога, який продовжував займатися сутенерством, попри те, що його у жовтні минулого року засудили за такий злочин.

З власних джерел Суспільному стало відомо, що лікар останній місяць працює у Цуманській районній лікарні. У медустанові підтвердили інформацію про затримання гінеколога.

Нагадаємо, медика затримали під час організації чергової зустрічі клієнта та жінки, яка була готова надавати платні послуги інтимного характеру. Клієнт передав мічені гроші лікарю за його послуги.

В Нацполіції кажуть: лікар-гінеколог за організацію зустрічі з жінками просив від 800 до 1,5 тисячі гривень. Чоловік бронював готелі й сауни. З кожного клієнта медик отримував свою частину грошової вигоди – від 300 до 500 гривень.

За фактом сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією триває кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального Кодексу України. Наразі чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. 31 травня суд обрав йому запобіжний захід - домашній арешт.

Правоохоронці встановили, що 53-річний лучанин - працівник однієї з лікарень.

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Теги: лікар-гінеколог, сутенер, Луцьк, цуманська лікарня
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