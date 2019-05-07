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У Луцьку в Стиру знайшли мертвого чоловіка: поліція досі встановлює особу. ФОТО 18+

У Луцьку в Стиру знайшли мертвого чоловіка: поліція досі встановлює особу. ФОТО 18+
Поліція досі встановлює особу померлого чоловіка, тіло якого виявили 26 травня 2021 року у річці Стир поблизу мосту на вулиці Шевченка.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Був одягнений: кофта у смужку синьо-червоного кольору, футболка сірого кольору, штани спортивні чорного кольору, нижня білизна сірого кольору, шкарпетки темно сірого кольору, кеди чорні з білими шнурівками.

Прикмети: особа чоловічої статі, приблизно 40-45 років, зріст 181 см., плотної тілобудови, волосся русяве.

При собі мав ключі з чіпом та брелком.

Громадянам, яким відома інформація про особу померлого, просять невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0665403692, 0502328242, 0669238559 або 102.

Фото загиблого можна переглянути за посиланням.

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Теги: Луцьк, опізнання, поліція, Стир
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