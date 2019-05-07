У Луцьку в Стиру знайшли мертвого чоловіка: поліція досі встановлює особу. ФОТО 18+

виявили 26 травня 2021 року у річці Стир поблизу мосту на вулиці Шевченка.



Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.



Був одягнений: кофта у смужку синьо-червоного кольору, футболка сірого кольору, штани спортивні чорного кольору, нижня білизна сірого кольору, шкарпетки темно сірого кольору, кеди чорні з білими шнурівками.



Прикмети: особа чоловічої статі, приблизно 40-45 років, зріст 181 см., плотної тілобудови, волосся русяве.



При собі мав ключі з чіпом та брелком.



Громадянам, яким відома інформація про особу померлого, просять невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0665403692, 0502328242, 0669238559 або 102.



Фото загиблого можна переглянути за посиланням.

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