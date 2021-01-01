Якою буде погода у Луцьку та Волинській області у перший день літа





Про це повдіомляє волинський гідрометцентр.



Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 12-17° тепла.



У Луцьку завтра, 1 червня, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 14-16° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики прогнозують на Волині у перший день літа мінливу хмарність, без опадів.Про це повдіомляє волинський гідрометцентр.Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 12-17° тепла.У Луцьку завтра, 1 червня, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 14-16° тепла.

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