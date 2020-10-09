На Волині втопилася дитина
Сьогодні, 21:04
На Волиині у одній із водойм втопився хлопчик.
Трагедія сталася у селі Стобихівка Камінь-Каширського району, - про це повідомляє ІА Волинські Новини.
, посилаючись на власні джерела.
Нещасний випадок стався сьогодні, 31 травня. На вигляд хлопчику приблизно 8 років.
Місцеві медики, а потім бригада швидкої із села Сошичне, намагалися врятувати дитину, але безрезультатно.
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Трагедія сталася у селі Стобихівка Камінь-Каширського району, - про це повідомляє ІА Волинські Новини.
, посилаючись на власні джерела.
Нещасний випадок стався сьогодні, 31 травня. На вигляд хлопчику приблизно 8 років.
Місцеві медики, а потім бригада швидкої із села Сошичне, намагалися врятувати дитину, але безрезультатно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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