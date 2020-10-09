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На Волині втопилася дитина

На Волині втопилася дитина
На Волиині у одній із водойм втопився хлопчик.

Трагедія сталася у селі Стобихівка Камінь-Каширського району, - про це повідомляє ІА Волинські Новини.
, посилаючись на власні джерела.

Нещасний випадок стався сьогодні, 31 травня. На вигляд хлопчику приблизно 8 років.

Місцеві медики, а потім бригада швидкої із села Сошичне, намагалися врятувати дитину, але безрезультатно.

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Теги: Волинь, смерть, трагедія
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