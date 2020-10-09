На Волині втопилася дитина





Трагедія сталася у селі Стобихівка Камінь-Каширського району, - про це повідомляє



Нещасний випадок стався сьогодні, 31 травня. На вигляд хлопчику приблизно 8 років.



Місцеві медики, а потім бригада швидкої із села Сошичне, намагалися врятувати дитину, але безрезультатно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волиині у одній із водойм втопився хлопчик.Трагедія сталася у селі Стобихівка Камінь-Каширського району, - про це повідомляє ІА Волинські Новини.

, посилаючись на власні джерела.Нещасний випадок стався сьогодні, 31 травня. На вигляд хлопчику приблизно 8 років.Місцеві медики, а потім бригада швидкої із села Сошичне, намагалися врятувати дитину, але безрезультатно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію