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На Волині судитимуть серійного автозлодія. ФОТО

На Волині судитимуть серійного автозлодія. ФОТО
На Волині поліцейські завершили досудове розслідування у справі автомообільних крадіжок на території області.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Обвинувальний акт щодо підозрюваного зловмисника, який викрав три автомобілі лучан, сьогодні скерували до суду.

Повідомлення про викрадення автомобілів до поліції надходили у січні, лютому та березні з міст Луцька та Ковеля. Зловмисник, використовуючи металеві викрутки та зламуючи водійські дверцята, проникав усередину транспортних засобів, зламував замки запалювання та приводив самостійно в рух автомобілі.
На Волині судитимуть серійного автозлодія. ФОТО

Оперативники встановили, що злочини скоював 37-річний мешканець Ківерців, раніше судимий за крадіжки та розбої. Поліцейські провели численні оперативно-розшукові заходи та з’ясували, що порушник переганяв викрадене в Житомирську область на станцію техобслуговування, де реалізовував з корисливою метою. Наразі вилучено три легковики: Volkswagen Passat та дві AUDI А6.
На Волині судитимуть серійного автозлодія. ФОТО
На Волині судитимуть серійного автозлодія. ФОТО

Слідство обґрунтовано вважає, що зловмисник причетний і до крадіжок автомобілів з інших областей України: усіх їх він реалізовував на згадану СТО.

19 травня, за процесуального керівництва обласної прокуратури, зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом), суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт на 2 місяці. Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Порушнику загрожує позбавлення волі до 8 років.

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Теги: Луцьк, Волинь, кримінал, крадіжка
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