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Нова акція на 2-спальні квартири в ЖК «Амстердам». ПЛАНУВАННЯ*

Нова акція на 2-спальні квартири в ЖК «Амстердам». ПЛАНУВАННЯ*
Два варіанти квартир із 2 спальнями в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) протягом червня пропонують за зниженою ціною - мінус 500 грн/м2.

Акційні квартири мають площу 73,51 та 66,29 м2, розташовані в третьому під’їзді будинку і виходять на сонячну сторону. Завдяки панорамним вікнам це помешкання завжди буде світлим та теплим, - про це йдеться на сайті БК "Інвестор".

Нова акція на 2-спальні квартири в ЖК «Амстердам». ПЛАНУВАННЯ*


Серед головних переваг квартири 66,29 м2 - великий передпокій (15,85 м2), два санвузли, дві спальні (10,16 та 16,37 м2), кухня і вітальня, які можна об’єднати (7,03 та 8,09 м2) та лоджія (3,27 м2).

Нова акція на 2-спальні квартири в ЖК «Амстердам». ПЛАНУВАННЯ*


Особливістю квартири 73,51 м2 є великий гардероб (4,24 м2), роздільний санвузол, можливість облаштувати простору кухню-студію (24 м2), дві спальні (11,88 та 16,45 м2), а також лоджія (3,31 м2).


Варіант дизайну квартири в ЖК "Амстердам" від студії "Панда"

За умови повної оплати, вартість акційної квартири буде становити 18 000 грн/м2. Також є можливість відтермінування до грудня 2022 року.

ФОТОЗВІТ ІЗ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ЖК “АМСТЕРДАМ” МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИЗА ПОСИЛАННЯМ.

У ЖК “Амстердам” запланували багато нових будівельних, архітектурних та інших рішень:

Власна котельня, яка дозволить економити на опаленні та забере незручності, пов’язані з обслуговуванням котлів та газовими трубами в квартирах.

Нові дизайни квартир та нова класифікація - за кількістю спалень, а не кімнат загалом.

Перший будинок на Волині, зведений за технологію монолітно-каркасного будівництва з використанням керамоблоків.

Професійна обслуговуюча компанія, яка буде доглядати за мережами, благоустроєм і т.д.

Багато організованого простору для дозвілля мешканців поза квартирами - на першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде велика зона для відпочинку і спортивні та дитячі майданчики.

Нова акція на 2-спальні квартири в ЖК «Амстердам». ПЛАНУВАННЯ*
Нова акція на 2-спальні квартири в ЖК «Амстердам». ПЛАНУВАННЯ*
Нова акція на 2-спальні квартири в ЖК «Амстердам». ПЛАНУВАННЯ*
Нова акція на 2-спальні квартири в ЖК «Амстердам». ПЛАНУВАННЯ*

Хол ЖК "Амстердам"
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 38 24

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт:investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: Інвестор, Луцьк, Волинь
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