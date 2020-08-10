вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні прогнозують аномальну температуру влітку

В Україні прогнозують аномальну температуру влітку
Температура повітря влітку в Україні може сягати 40 градусів.

Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода директор «Укргідрометцентру» Микола Кульбіда.

«Якщо проаналізувати стан погоди в літній період за останні років двадцять, то виходить, що не може бути літо зараз холодним… Починаючи з червня, а особливо липень і серпень – це температура повітря, яка буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні, навіть до 40 градусів, тому літо може бути тільки спекотним. Іншого літа у нас уже не буде», – сказав Кульбіда.

Директор «Укргідрометцентру» зазначив, що температура повітря суттєво підвищиться після першої декади червня.

В Україні найближчими днями буде переважати прохолодна дощова погода, повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у Києві літо розпочнеться перервою у дощах і прохолодою: вночі +4+7 градусів, вдень 1 червня +14+17 градусів, із поривчастим північно-східним вітром.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, спека, літо 2021
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нова акція на 2-спальні квартири в ЖК «Амстердам». ПЛАНУВАННЯ*
Сьогодні, 08:00
В Україні прогнозують аномальну температуру влітку
Сьогодні, 07:33
Волинь - у ТОП-5 областей з найнижчою зарплатою
Сьогодні, 06:29
Шестеро дітей з волинської громади поїхали в «Артек»
Сьогодні, 05:27
На Тернопільщині 22-річний син порізав батьків, які спали
Сьогодні, 04:23
Схожі новини
Спека почне відступати: в Україні місцями пройдуть дощі й грози Спека почне відступати: в Україні місцями пройдуть дощі й грози
10 серпень, 2020, 07:39
До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні
07 серпень, 2020, 13:30
Після Івана Купала спека різко піде на спад Після Івана Купала спека різко піде на спад
05 липень, 2020, 07:23
Буде багато сонця: синоптик озвучила прогноз погоди на найближчі дні Буде багато сонця: синоптик озвучила прогноз погоди на найближчі дні
01 липень, 2020, 15:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нова акція на 2-спальні квартири в ЖК «Амстердам». ПЛАНУВАННЯ*
Сьогодні, 08:00
 0
В Україні прогнозують аномальну температуру влітку
Сьогодні, 07:33
 0
Волинь - у ТОП-5 областей з найнижчою зарплатою
Сьогодні, 06:29
 0
Шестеро дітей з волинської громади поїхали в «Артек»
Сьогодні, 05:27
 0
На Тернопільщині 22-річний син порізав батьків, які спали
Сьогодні, 04:23
 0
Медіа
відео
1/8