В Україні прогнозують аномальну температуру влітку





Про це повідомив в коментарі



«Якщо проаналізувати стан погоди в літній період за останні років двадцять, то виходить, що не може бути літо зараз холодним… Починаючи з червня, а особливо липень і серпень – це температура повітря, яка буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні, навіть до 40 градусів, тому літо може бути тільки спекотним. Іншого літа у нас уже не буде», – сказав Кульбіда.



Директор «Укргідрометцентру» зазначив, що температура повітря суттєво підвищиться після першої декади червня.



В Україні найближчими днями буде переважати прохолодна дощова погода, повідомила синоптик Наталка Діденко.



За її словами, у Києві літо розпочнеться перервою у дощах і прохолодою: вночі +4+7 градусів, вдень 1 червня +14+17 градусів, із поривчастим північно-східним вітром.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Температура повітря влітку в Україні може сягати 40 градусів.Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода директор «Укргідрометцентру» Микола Кульбіда.«Якщо проаналізувати стан погоди в літній період за останні років двадцять, то виходить, що не може бути літо зараз холодним… Починаючи з червня, а особливо липень і серпень – це температура повітря, яка буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні, навіть до 40 градусів, тому літо може бути тільки спекотним. Іншого літа у нас уже не буде», – сказав Кульбіда.Директор «Укргідрометцентру» зазначив, що температура повітря суттєво підвищиться після першої декади червня.В Україні найближчими днями буде переважати прохолодна дощова погода, повідомила синоптикЗа її словами, у Києві літо розпочнеться перервою у дощах і прохолодою: вночі +4+7 градусів, вдень 1 червня +14+17 градусів, із поривчастим північно-східним вітром.

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