вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шестеро дітей з волинської громади поїхали в «Артек»

Шестеро дітей з волинської громади поїхали в «Артек»
Шестеро дітей з Нововолинської громади відправилися на оздоровлення до ДПУ «МДЦ «Артек» на ІV тематичну зміну.

6 меленьких волинян з числа пільгових категрій оздоровлюватимуться в таборі «Артек» з 31 травня по 20 червня, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Троє дітей - діти учасників АТО, одна дитина з багатодітної сім’ї, одна – позбавлена батьківського піклування, одна – з числа внутрішньо переміщених осіб.

Діти оздоровлюватимуться протягом 21 дня. З питань оздоровлення звертатися за телефоном 3-14-96.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, оздоровлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шестеро дітей з волинської громади поїхали в «Артек»
Сьогодні, 05:27
На Тернопільщині 22-річний син порізав батьків, які спали
Сьогодні, 04:23
Вчені розповіли, скільки триває «післякоронавірусний» імунітет
Сьогодні, 03:18
Як збільшити час роботи батареї на смартфоні: ТОП-9 порад
Сьогодні, 02:16
На Волині стартує сезон оздоровчих таборів: як потрапити у «Ровесник». ВІДЕО
Сьогодні, 01:13
Схожі новини
Маленьких волинян відправили в «Артек» та «Молоду гвардію» Маленьких волинян відправили в «Артек» та «Молоду гвардію»
18 березень, 07:31
Оздоровлення дітей влітку: скільки таборів на Волині готові прийняти школярів. ВІДЕО Оздоровлення дітей влітку: скільки таборів на Волині готові прийняти школярів. ВІДЕО
15 травень, 2020, 16:45
Атовців з Волині запрошують реабілітовуватися на Шацьких озерах Атовців з Волині запрошують реабілітовуватися на Шацьких озерах
18 липень, 2019, 18:31
На Волині цьогоріч оздоровлять понад 30 тисяч дітей На Волині цьогоріч оздоровлять понад 30 тисяч дітей
10 липень, 2019, 11:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шестеро дітей з волинської громади поїхали в «Артек»
Сьогодні, 05:27
 0
На Тернопільщині 22-річний син порізав батьків, які спали
Сьогодні, 04:23
 0
Вчені розповіли, скільки триває «післякоронавірусний» імунітет
Сьогодні, 03:18
 0
Як збільшити час роботи батареї на смартфоні: ТОП-9 порад
Сьогодні, 02:16
 0
На Волині стартує сезон оздоровчих таборів: як потрапити у «Ровесник». ВІДЕО
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8