Шестеро дітей з волинської громади поїхали в «Артек»
Сьогодні, 05:27
Шестеро дітей з Нововолинської громади відправилися на оздоровлення до ДПУ «МДЦ «Артек» на ІV тематичну зміну.
6 меленьких волинян з числа пільгових категрій оздоровлюватимуться в таборі «Артек» з 31 травня по 20 червня, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Троє дітей - діти учасників АТО, одна дитина з багатодітної сім’ї, одна – позбавлена батьківського піклування, одна – з числа внутрішньо переміщених осіб.
Діти оздоровлюватимуться протягом 21 дня. З питань оздоровлення звертатися за телефоном 3-14-96.
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6 меленьких волинян з числа пільгових категрій оздоровлюватимуться в таборі «Артек» з 31 травня по 20 червня, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Троє дітей - діти учасників АТО, одна дитина з багатодітної сім’ї, одна – позбавлена батьківського піклування, одна – з числа внутрішньо переміщених осіб.
Діти оздоровлюватимуться протягом 21 дня. З питань оздоровлення звертатися за телефоном 3-14-96.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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