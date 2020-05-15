Шестеро дітей з волинської громади поїхали в «Артек»





6 меленьких волинян з числа пільгових категрій оздоровлюватимуться в таборі «Артек» з 31 травня по 20 червня, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.



Троє дітей - діти учасників АТО, одна дитина з багатодітної сім’ї, одна – позбавлена батьківського піклування, одна – з числа внутрішньо переміщених осіб.



Діти оздоровлюватимуться протягом 21 дня. З питань оздоровлення звертатися за телефоном 3-14-96.

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