На Волині стартує сезон оздоровчих таборів: як потрапити у «Ровесник». ВІДЕО





Чи працюватимуть заклади цього літа і які будуть діяти правила та обмеження у зв'язку із пандемією йдеться у сюжеті



Оздоровлення і дозвілля дітей у цифрах

Торік шкільні табори на Волині не працювали. Роком раніше діяли 11 закладів, оздоровили 30 тисяч дітей. Як розповіла Суспільному заступниця директора обласного департаменту соцзахисту Оксана Гобод, цього літа оздоровлять лише 10% дітей на Волині.



"Це трохи більше як 15 тисяч діток. Затвердили перелік чотирьох таборів, які нададуть послуги із відпочинку: Супутник, Ровесник, Світязь і Прикордонник", – каже Оксана Гобод. З її слів, решту таборів не підготували до сезону, бо в громадах бракує грошей.



У пришкільних таборах області планують прийняти 3 075 дітей, – розповіла Суспільному заступниця начальника Управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна. Каже: з 54 громад області пришкільні табори діятимуть лише у п'яти.



У Володимир-Волинській громаді працюватиме 8 пришкільних таборів;

в Ковельській громаді – 20 таборів;

Луківська громада відкриє 1 пришкільний табір;

Ратнівська громада профінансувала роботу трьох таборів;

Шацька – шість таборів.

Тетяна Соломіна додає: до карантину щороку на Волині кожна територіальна громада проводила оздоровлення для більше як 20 тисяч дітей.



Як готують табори і що зміниться у їх роботі



Один з таборів, які готуються до старту сезону – "Ровесник". До пандемії в таборі за літо оздоровлювали 800 дітей, цього року, через обмеження, чекають на 517 учнів.



Нині працівники закладу наводять лад у будиночках та поруч з ними.



У таборі вклали бруківкою нові доріжки, замінили два дахи, відремонтували обідні зали. По усій території, у зв'язку з карантинними обмеженнями та правилами, встановлять санітайзери, – каже директор "Ровесника" Ігор Данильчук. Дітям мірятимуть температуру тіла тричі на день, якщо підвищена – повідомлятимуть батьків.



Також у таборі підготували спеціальну кімнату, де до приїзду батьків чи швидкої, згідно з правилами, мають ізолювати недужу дитину.



Заїзди триватимуть 14 днів, перший стартує з 9 червня. Впродовж цього часу працівники і діти із території не виходитимуть. Батьків на територію не пускатимуть.



Довідка і довіз до табору

Щоб поїхати у табір – дитині потрібно отримати медичну довідку зразка №079, каже лікарка Наталія Кеда. Пояснює: сімейний лікар оглядає школяра та заповнює цю форму.



"Табір – це не лікувальний заклад, тому дитина повинна їхати здоровою. Якщо має хронічне захворювання, щоб це не був період захворювання. Обов'язковим моментом є наявність профщеплень згідно з календарем", – каже заступниця директора Луцької міської поліклініки Наталія Кеда.



Через пандемію зміни торкнуться і доїзду до табору, – каже начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко. Дітей до табору будуть везти не батьки, як це було раніше, а спеціальний автобус.



Як розповіла заступниця директора гімназії №21 ім. Михайла Кравчука Оксана Мартинюк, в школу "Ерудит", яка діє при таборі "Ровесник", потрапити може учень кожної школи, який має певні здобутки у навчанні і позашкільних заняттях. Але цього року через карантин кількість місць, які виділяються на освітній заклад зменшилася. Пришкільні табори цього року в Луцьку не діятимуть.





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