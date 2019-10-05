На Тернопільщині 22-річний син порізав батьків, які спали





Молодик увірвався до їхньої спальні уночі 29 травня, - повідомляє



53-річного чоловіка та його 50-річну дружину госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. Стан потерпілих украй важкий, повідомили в обласній поліції.



"До поліції звернулися односельці потерпілих. 22-річного зловмисника поліцейські затримали на місці. Вилучили і знаряддя злочину – два кухонні ножі", - розповіли в поліції.



Зловмисникові оголошено про підозру за замах на вбивство двох осіб. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Білокриниця Кременецького району на Тернопільщині 22-річний чоловік порізав батьків.Молодик увірвався до їхньої спальні уночі 29 травня, - повідомляє "Газета ua". 53-річного чоловіка та його 50-річну дружину госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. Стан потерпілих украй важкий, повідомили в обласній поліції."До поліції звернулися односельці потерпілих. 22-річного зловмисника поліцейські затримали на місці. Вилучили і знаряддя злочину – два кухонні ножі", - розповіли в поліції.Зловмисникові оголошено про підозру за замах на вбивство двох осіб. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

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