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На Тернопільщині 22-річний син порізав батьків, які спали

На Тернопільщині 22-річний син порізав батьків, які спали
У селі Білокриниця Кременецького району на Тернопільщині 22-річний чоловік порізав батьків.

Молодик увірвався до їхньої спальні уночі 29 травня, - повідомляє "Газета ua".

53-річного чоловіка та його 50-річну дружину госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. Стан потерпілих украй важкий, повідомили в обласній поліції.

"До поліції звернулися односельці потерпілих. 22-річного зловмисника поліцейські затримали на місці. Вилучили і знаряддя злочину – два кухонні ножі", - розповіли в поліції.

Зловмисникові оголошено про підозру за замах на вбивство двох осіб. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

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Теги: кримінал, трагедія, Тернопільщина
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