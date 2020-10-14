Як збільшити час роботи батареї на смартфоні: ТОП-9 порад





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Повідомлення на заблокованому екрані

Підсвічування дисплея є головним споживачем заряду акумулятора, причому найбільш неочевидна функція, яка витрачає енергію – це відображення повідомлень на заблокованому екрані. У більшості випадків річ абсолютно пуста, оскільки пристрій виходить з режиму очікування, а ми цього навіть не бачимо.



В ідеалі – варто відмовитися від показу повідомлень на заблокованому екрані повністю:



Або залишити тільки в месенджерах, повідомлення від яких дійсно потрібні.



Вібрація і звук

Звук і вібрація при натисканні кнопок віртуальної клавіатури, або відкриття пунктів меню – не потрібні. Залиште тільки основне: звук дзвінка, будильників, і одержуваних повідомлень з месенджерів, а вібрацію, щоб продовжити пристрою автономне життя, краще відключити всюди, де тільки можна.



Правильна яскравість

Чим яскравіше працює підсвічування екрану – тим швидше тане акумулятор. Багато людей постійно користуються підсвічуванням на максимумі, незважаючи на те, що потрібна вона тільки в сонячний день. Це не тільки згубно позначається на автономності, але і шкодить очам.



До речі, функцію автояскравості, якщо ви не забуваєте регулювати її вручну, є сенс відключити – постійна робота датчика освітленості теж споживає ресурс батареї.



Швидкість автоблокування дисплея

На додаток до попереднього пункту. Якщо ви часто розблоковуєте смартфон (наприклад, щоб відповісти в месенджері) і потім забуваєте його заблокувати – встановіть мінімальний час автоблокування екрану, так заряд буде витрачатися помітно менше.



Розумне використання модулів зв’язку

Геолокація, Bluetooth, Wi-Fi, мобільний інтернет – всі ці модулі серйозно скорочують витрату батареї (крім хіба що енергоефективного Bluetooth 5.0). А на практиці потрібні вони далеко не завжди. Тому заведіть звичку: тримати бездротові інтерфейси відключеними, і використовувати тільки в разі потреби.



Анімація

Крім екрану, заряд акумулятора витрачає і процесор, який може бути навантажений необов’язковими речами на кшталт відтворення анімацій інтерфейсу. Якщо у вас старий або не дуже продуктивний смартфон, їх відключення не тільки поліпшить автономність, але і позитивним чином позначиться на швидкодії системи.



Ось тут ми докладно написали про те, як прибрати візуальні ефекти на Android.



Відключення автооновлення додатків

Додатки оновлюються далеко не кожен день, але будь-який смартфон часто виходить в інтернет, щоб перевірити наявність апдейтів. Тому має сенс відключити автооновлення, і періодично оновлювати софт вручну. Так ви заощадите заряд, трафік і пам’ять пристрою.



Заходимо в Play Store – Налаштування – Загальні (головні) – Оновлення додатків, і вибираємо «Ніколи».



Режим енергозбереження

Банальний, але робочий спосіб, про ефективність якого подбав сам виробник. Запускается в Налаштуваннях – Живлення і продуктивність (Батарея), або прямо з верхньої шторки на більшості пристроїв.



Як саме працює режим енергозбереження – залежить від вашого смартфона. Наприклад, Самсунги обмежують швидкість інтернету, яскравість екрану і частоту роботи процесора. Кілька десятків хвилин роботи на залишках заряду це виграє.



Авіарежім

Найрадикальніший метод економії заряду. Якщо смартфон вам потрібен тільки для Wi-Fi, і дзвінків ви не чекаєте – активуємо режим польоту. Для цього заходимо в Налаштування, потім в Підключення та загальний доступ, або натискаємо на іконку-літачок, відкривши верхню шторку на робочому столі.



Звичайно, ці налаштування обмежують функціональність сучасного смартфона і постійно застосовувати їх не варто. Але якщо вам потрібно максимально розтягнути заряд в певних ситуаціях, всі вищеописані методи – реально працюють.

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Підсвічування дисплея є головним споживачем заряду акумулятора, причому найбільш неочевидна функція, яка витрачає енергію – це відображення повідомлень на заблокованому екрані. У більшості випадків річ абсолютно пуста, оскільки пристрій виходить з режиму очікування, а ми цього навіть не бачимо.В ідеалі – варто відмовитися від показу повідомлень на заблокованому екрані повністю:Або залишити тільки в месенджерах, повідомлення від яких дійсно потрібні.Звук і вібрація при натисканні кнопок віртуальної клавіатури, або відкриття пунктів меню – не потрібні. Залиште тільки основне: звук дзвінка, будильників, і одержуваних повідомлень з месенджерів, а вібрацію, щоб продовжити пристрою автономне життя, краще відключити всюди, де тільки можна.Чим яскравіше працює підсвічування екрану – тим швидше тане акумулятор. Багато людей постійно користуються підсвічуванням на максимумі, незважаючи на те, що потрібна вона тільки в сонячний день. Це не тільки згубно позначається на автономності, але і шкодить очам.До речі, функцію автояскравості, якщо ви не забуваєте регулювати її вручну, є сенс відключити – постійна робота датчика освітленості теж споживає ресурс батареї.На додаток до попереднього пункту. Якщо ви часто розблоковуєте смартфон (наприклад, щоб відповісти в месенджері) і потім забуваєте його заблокувати – встановіть мінімальний час автоблокування екрану, так заряд буде витрачатися помітно менше.Геолокація, Bluetooth, Wi-Fi, мобільний інтернет – всі ці модулі серйозно скорочують витрату батареї (крім хіба що енергоефективного Bluetooth 5.0). А на практиці потрібні вони далеко не завжди. Тому заведіть звичку: тримати бездротові інтерфейси відключеними, і використовувати тільки в разі потреби.Крім екрану, заряд акумулятора витрачає і процесор, який може бути навантажений необов’язковими речами на кшталт відтворення анімацій інтерфейсу. Якщо у вас старий або не дуже продуктивний смартфон, їх відключення не тільки поліпшить автономність, але і позитивним чином позначиться на швидкодії системи.Ось тут ми докладно написали про те, як прибрати візуальні ефекти на Android.Додатки оновлюються далеко не кожен день, але будь-який смартфон часто виходить в інтернет, щоб перевірити наявність апдейтів. Тому має сенс відключити автооновлення, і періодично оновлювати софт вручну. Так ви заощадите заряд, трафік і пам’ять пристрою.Заходимо в Play Store – Налаштування – Загальні (головні) – Оновлення додатків, і вибираємо «Ніколи».Банальний, але робочий спосіб, про ефективність якого подбав сам виробник. Запускается в Налаштуваннях – Живлення і продуктивність (Батарея), або прямо з верхньої шторки на більшості пристроїв.Як саме працює режим енергозбереження – залежить від вашого смартфона. Наприклад, Самсунги обмежують швидкість інтернету, яскравість екрану і частоту роботи процесора. Кілька десятків хвилин роботи на залишках заряду це виграє.Найрадикальніший метод економії заряду. Якщо смартфон вам потрібен тільки для Wi-Fi, і дзвінків ви не чекаєте – активуємо режим польоту. Для цього заходимо в Налаштування, потім в Підключення та загальний доступ, або натискаємо на іконку-літачок, відкривши верхню шторку на робочому столі.Звичайно, ці налаштування обмежують функціональність сучасного смартфона і постійно застосовувати їх не варто. Але якщо вам потрібно максимально розтягнути заряд в певних ситуаціях, всі вищеописані методи – реально працюють.

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