вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як збільшити час роботи батареї на смартфоні: ТОП-9 порад

Як збільшити час роботи батареї на смартфоні: ТОП-9 порад
Користувачам смартфонів фахівці дали 9 порад, які допоможуть довше зберегти заряд батареї гаджета.

Про це йдеться на сайті Iteсhua.

Повідомлення на заблокованому екрані
Підсвічування дисплея є головним споживачем заряду акумулятора, причому найбільш неочевидна функція, яка витрачає енергію – це відображення повідомлень на заблокованому екрані. У більшості випадків річ абсолютно пуста, оскільки пристрій виходить з режиму очікування, а ми цього навіть не бачимо.

В ідеалі – варто відмовитися від показу повідомлень на заблокованому екрані повністю:

Або залишити тільки в месенджерах, повідомлення від яких дійсно потрібні.

Вібрація і звук
Звук і вібрація при натисканні кнопок віртуальної клавіатури, або відкриття пунктів меню – не потрібні. Залиште тільки основне: звук дзвінка, будильників, і одержуваних повідомлень з месенджерів, а вібрацію, щоб продовжити пристрою автономне життя, краще відключити всюди, де тільки можна.

Правильна яскравість
Чим яскравіше працює підсвічування екрану – тим швидше тане акумулятор. Багато людей постійно користуються підсвічуванням на максимумі, незважаючи на те, що потрібна вона тільки в сонячний день. Це не тільки згубно позначається на автономності, але і шкодить очам.

До речі, функцію автояскравості, якщо ви не забуваєте регулювати її вручну, є сенс відключити – постійна робота датчика освітленості теж споживає ресурс батареї.

Швидкість автоблокування дисплея
На додаток до попереднього пункту. Якщо ви часто розблоковуєте смартфон (наприклад, щоб відповісти в месенджері) і потім забуваєте його заблокувати – встановіть мінімальний час автоблокування екрану, так заряд буде витрачатися помітно менше.

Розумне використання модулів зв’язку
Геолокація, Bluetooth, Wi-Fi, мобільний інтернет – всі ці модулі серйозно скорочують витрату батареї (крім хіба що енергоефективного Bluetooth 5.0). А на практиці потрібні вони далеко не завжди. Тому заведіть звичку: тримати бездротові інтерфейси відключеними, і використовувати тільки в разі потреби.

Анімація
Крім екрану, заряд акумулятора витрачає і процесор, який може бути навантажений необов’язковими речами на кшталт відтворення анімацій інтерфейсу. Якщо у вас старий або не дуже продуктивний смартфон, їх відключення не тільки поліпшить автономність, але і позитивним чином позначиться на швидкодії системи.

Ось тут ми докладно написали про те, як прибрати візуальні ефекти на Android.

Відключення автооновлення додатків
Додатки оновлюються далеко не кожен день, але будь-який смартфон часто виходить в інтернет, щоб перевірити наявність апдейтів. Тому має сенс відключити автооновлення, і періодично оновлювати софт вручну. Так ви заощадите заряд, трафік і пам’ять пристрою.

Заходимо в Play Store – Налаштування – Загальні (головні) – Оновлення додатків, і вибираємо «Ніколи».

Режим енергозбереження
Банальний, але робочий спосіб, про ефективність якого подбав сам виробник. Запускается в Налаштуваннях – Живлення і продуктивність (Батарея), або прямо з верхньої шторки на більшості пристроїв.

Як саме працює режим енергозбереження – залежить від вашого смартфона. Наприклад, Самсунги обмежують швидкість інтернету, яскравість екрану і частоту роботи процесора. Кілька десятків хвилин роботи на залишках заряду це виграє.

Авіарежім
Найрадикальніший метод економії заряду. Якщо смартфон вам потрібен тільки для Wi-Fi, і дзвінків ви не чекаєте – активуємо режим польоту. Для цього заходимо в Налаштування, потім в Підключення та загальний доступ, або натискаємо на іконку-літачок, відкривши верхню шторку на робочому столі.

Звичайно, ці налаштування обмежують функціональність сучасного смартфона і постійно застосовувати їх не варто. Але якщо вам потрібно максимально розтягнути заряд в певних ситуаціях, всі вищеописані методи – реально працюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смартфони, технології
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вчені розповіли, скільки триває «післякоронавірусний» імунітет
Сьогодні, 03:18
Як збільшити час роботи батареї на смартфоні: ТОП-9 порад
Сьогодні, 02:16
На Волині стартує сезон оздоровчих таборів: як потрапити у «Ровесник». ВІДЕО
Сьогодні, 01:13
Збільшення пенсій: кому додадуть 850 гривень
Сьогодні, 00:15
1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Мінсоцполітики розповіли, як оформити пенсію онлайн У Мінсоцполітики розповіли, як оформити пенсію онлайн
08 травень, 06:29
Чим небезпечні старі смартфони Чим небезпечні старі смартфони
08 травень, 04:23
Офіційно представили iPhone 12: ціни та характеристики Офіційно представили iPhone 12: ціни та характеристики
14 жовтень, 2020, 03:17
Відома компанія випускатиме смартфон під назвою Kiev Відома компанія випускатиме смартфон під назвою Kiev
12 вересень, 2020, 04:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вчені розповіли, скільки триває «післякоронавірусний» імунітет
Сьогодні, 03:18
 0
Як збільшити час роботи батареї на смартфоні: ТОП-9 порад
Сьогодні, 02:16
 0
На Волині стартує сезон оздоровчих таборів: як потрапити у «Ровесник». ВІДЕО
Сьогодні, 01:13
 0
Збільшення пенсій: кому додадуть 850 гривень
Сьогодні, 00:15
 0
1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8