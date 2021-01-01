Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

За останній день весни 2021 року в Україні зафіксували 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 91 у дитей та 56 у медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 1 червня.Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається понад місяць.Також за минулу добу:госпіталізували – 579 осіб;летальних випадків – 163;одужали – 12 085 осіб.За добу протестували:методом ПЛР – 26 468 осіб,методом ІФА – 11 271 особу,експрес-тестами – 14 225 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 204 631 особа;одужало – 2 053 167 осіб;летальних випадків – 50 699;провели ПЛР-тестувань – 10 207 245.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 434 випадки;Вінницька область – 29 випадків;Волинська область – 53 випадки;Дніпропетровська область – 137 випадків;Донецька область – 88 випадків;Житомирська область – 31 випадок;Закарпатська область – 15 випадків;Запорізька область – 176 випадків;Івано-Франківська область – 33 випадки;Київська область – 138 випадків;Кіровоградська область – 13 випадків;Луганська область – 57 випадків;Львівська область – 111 випадків;Миколаївська область – 72 випадки;Одеська область – 66 випадків;Полтавська область – 115 випадків;Рівненська область – 117 випадків;Сумська область – 35 випадків;Тернопільська область – 32 випадки;Харківська область – 84 випадки;Херсонська область – 23 випадки;Хмельницька область – 44 випадки;Черкаська область – 89 випадків;Чернівецька область – 61 випадок;Чернігівська область – 84 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.