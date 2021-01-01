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Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За останній день весни 2021 року в Україні зафіксували 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 91 у дитей та 56 у медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 1 червня.

Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається понад місяць.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 579 осіб;
летальних випадків – 163;
одужали – 12 085 осіб.

За добу протестували:

методом ПЛР – 26 468 осіб,
методом ІФА – 11 271 особу,
експрес-тестами – 14 225 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 204 631 особа;
одужало – 2 053 167 осіб;
летальних випадків – 50 699;
провели ПЛР-тестувань – 10 207 245.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 434 випадки;
Вінницька область – 29 випадків;
Волинська область – 53 випадки;
Дніпропетровська область – 137 випадків;
Донецька область – 88 випадків;
Житомирська область – 31 випадок;
Закарпатська область – 15 випадків;
Запорізька область – 176 випадків;
Івано-Франківська область – 33 випадки;
Київська область – 138 випадків;
Кіровоградська область – 13 випадків;
Луганська область – 57 випадків;
Львівська область – 111 випадків;
Миколаївська область – 72 випадки;
Одеська область – 66 випадків;
Полтавська область – 115 випадків;
Рівненська область – 117 випадків;
Сумська область – 35 випадків;
Тернопільська область – 32 випадки;
Харківська область – 84 випадки;
Херсонська область – 23 випадки;
Хмельницька область – 44 випадки;
Черкаська область – 89 випадків;
Чернівецька область – 61 випадок;
Чернігівська область – 84 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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