Як живе сім'я з Луцька, у якій народилась трійня. ФОТО

Іванна й Віталій Головенки називають одним з найщасливіших днів у їхньому житті. Адже цього дня вони стали батьками трьох прекрасних і таких довгожданих хлопчиків – Вадима, Богдана і Максима.



Нині трійнятам – уже рік. Вони вчаться вимовляти перші слова, спинаються на ніжки, трохи вередують, бо якраз ріжуться зубчики, - пишуть



Журналісти зустріли багатодітне сімейство під час прогулянки.



Татко котить габаритний тримісний візочок, щаслива мама йде поряд, усміхаючись своєму щастю. Завважуємо, як захоплено проводжають поглядами їх перехожі. «А хто то у вас? Хлопці? Аж три?! Ооо, дай, Боже, здоров’я козакам», – бажає якийсь сивочолий чоловік.



Віталій з Іванною кажуть: уже звикли до такої реакції людей на вулиці. Атож, не щодня ж трійні народжуються! Маленькі Головенки, наприклад, стали першою трійнею в Луцьку за десять років і найпершою, яка народилася у Волинському обласному перинатальному центрі.



«Про те, що станемо батьками одразу трьох діток, ми дізналися на першому УЗД, – пригадує Іванна (Віталій тим часом намагається заспокоїти малих вередунів). – Коли чесно, то були шоковані такою новиною. Хоча в нашій родині народжувалися двійні чи не в кожному поклінні, моя мама теж з двійнят, наша трійня – перша. Та з часом звикли до цієї новини й почали готуватися до народження хлопців».



Вагітність минала без ускладнень, не довелося навіть на збереження лягати.



«Ми одразу звернулися в перинатальний центр. Там дуже хороші лікарі, допомогу мені надавали на найвищому рівні, – провадить молода мама. – Звісно, носити трьох хлопців було нелегко. Та я мала велику групу підтримки, тож все минуло чудово».



Клопотів із хлопчиками, звісно, вистачає. Адже потрійне щастя – це ще й турботи, помножені на три, недоспані ночі, уміння розділити на трьох любов та увагу.



Найважчим, зізнається Іванна, став перший місяць по поверненні з пологового – нелегко було звикати давати раду трьом малесеньким діткам. Але з часом усе стало на свої місця, а нічні неспання – майже нормою.



«Зараз, коли синочки підросли, потрібно пильнувати їх ще більше, – усміхається Іванна. – Вони у нас такі активні, непосидючі, буває, розбігаються в різні боки, то мусиш ловити по хаті. На прогулянку, наприклад, збираємося години з півтори. Бо поки одного збереш, інший уже шапку стягнув, а третьому знов памперс міняти… Поки усіх вдягнули – вже просять пити. І так по колу. Але ми вже й до цього звикли, навчилися давати раду».



Коли запитуємо про труднощі, Головенки не скаржаться. Кажуть: незважаючи ні на що, їхнє щастя – безмежне. Єдине – доволі складно щодня спускати й піднімати габаритний візок на сьомий поверх, коли в будинку не працює ліфт.



«І в нас дуже маленька квартира, таки трохи малувато місця з трьома хлопцями, – додає Іванна. – Але в цій маленькій квартирі живе наша велика любов. Нам на замовлення зробили такий величенький манеж, аби синочки там гралися, бо ж на ліжку їх втримати не можна».



Жінка переконана: побутові негаразди – то дрібниці, аби лишень синочки зростали здоровими. А доглядати за дітками Головенкам допомагають родичі.



«Дуже виручає мене моя сестра, – каже Іванна. – Вона зі мною – з пологового. У нас хороші бабусі, куми. А влітку плануємо на трохи поїхати до бабусі з дідусем, аби хлопці побули на свіжому повітрі».



Незважаючи на усілякі труднощі, Головенки запевняють: вони – абсолютно щасливі.



«Я невимовно щаслива, що стала мамою, – каже Іванна. – Коли гуляємо на вулиці, хтось вітає, хтось співчуває. А для мене це все – абсолютне, ні з чим незрівнянне щастя. Коли вони до тебе усміхаються, тягнуть рученята, кличуть маму чи тата… Хіба буває краща форма того щастя?»



«Звісно, нам нелегко, – каже Віталій. – Адже тепер у нас – велика відповідальність за оцих маленьких людей. Я зараз більше уваги приділяю сім’ї, трохи менше роботі. Діти й дружина – на першому місці».



Чоловік зізнається: попервах важко було звикати не спати ночами, витримувати дитячий плач, втихомирювати, коли капризують усі троє одночасно. Але за рік уже терпець загартували.



«Хай там як, а бути татом трьох синів – це справді круто! – запевняє Віталій Головенко. – Коли вони граються, сміються – душа радіє. І я дякую Богові за таких довгожданих діток».



Іванна та Віталій Головенки переконані: секрет сімейного щастя – у любові й терпеливості.



«Любіть своїх дітей і одне одного. Намагайтеся не зважати на дрібні дитячі капості. Колись вони виростуть, а вам буде поміч. Принаймні, ми в це дуже віримо. І не бійтеся народжувати. Бо кожна дитина тільки примножує родинне щастя», – усміхаються на прощання батьки та поспішають з дітьми додому. Туди, куди рік тому до них завітало потрійне щастя.



Оксана ГОЛОВІЙ



Фото Олександра ДУРМАНЕНКА

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