Одужало майже 500 людей, а захворіло – 53: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 53 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3, медпрацівників — 3).Одужало за добу – 497 осіб, летальних випадків – 3, - інформує Волинський лабораторний центр.За весь час пандемії в області зареєстрували 61 339 підтверджених випадків COVID-19, з них 3183 - у дітей та 3583 - у медичних працівників. Одужало 57 821 особа, з них 2820 - дітей та 3295 медичних працівників. 1156 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.Кількість активних хворих – 2362.За період епідемічного спостереження зареєстрували 69036 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 137 повідомлень про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 242 736 осіб. За минулу добу обстежено – 442 особи, в тому числі приватними лабораторіями – 177.Проти COVID-19 за добу 31 травня 2021 року провели 180 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області проти COVID-19 одну дозу вакцини отримали – 25 557 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2541 особа.