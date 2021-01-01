Одужало майже 500 людей, а захворіло – 53: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:43
За останню добу на Волині зареєстрували 53 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3, медпрацівників — 3).
Одужало за добу – 497 осіб, летальних випадків – 3, - інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 61 339 підтверджених випадків COVID-19, з них 3183 - у дітей та 3583 - у медичних працівників. Одужало 57 821 особа, з них 2820 - дітей та 3295 медичних працівників. 1156 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.
Кількість активних хворих – 2362.
Розподіл випадків:
За період епідемічного спостереження зареєстрували 69036 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 137 повідомлень про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 242 736 осіб. За минулу добу обстежено – 442 особи, в тому числі приватними лабораторіями – 177.
Проти COVID-19 за добу 31 травня 2021 року провели 180 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області проти COVID-19 одну дозу вакцини отримали – 25 557 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2541 особа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Одужало за добу – 497 осіб, летальних випадків – 3, - інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 61 339 підтверджених випадків COVID-19, з них 3183 - у дітей та 3583 - у медичних працівників. Одужало 57 821 особа, з них 2820 - дітей та 3295 медичних працівників. 1156 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.
Кількість активних хворих – 2362.
Розподіл випадків:
За період епідемічного спостереження зареєстрували 69036 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 137 повідомлень про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 242 736 осіб. За минулу добу обстежено – 442 особи, в тому числі приватними лабораторіями – 177.
Проти COVID-19 за добу 31 травня 2021 року провели 180 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області проти COVID-19 одну дозу вакцини отримали – 25 557 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2541 особа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
30 травень, 10:10
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за останню добу
28 травень, 08:57
Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
27 травень, 09:42
Скільки випадків COVID-19 підтвердили в Україні за останню добу
26 травень, 08:54
Коментарі 0
Останні новини
Історія подружжя з Волині, яке виховує п'ятьох дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
10-річну дівчинку з Волині рятують від раку крові у Туреччині: потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 10:02
Одужало майже 500 людей, а захворіло – 53: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:43
Як живе сім'я з Луцька, у якій народилась трійня. ФОТО
Сьогодні, 09:29
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 1 червня
Сьогодні, 09:10