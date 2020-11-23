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Історія подружжя з Волині, яке виховує п'ятьох дітей. ВІДЕО

Історія подружжя з Волині, яке виховує п'ятьох дітей. ВІДЕО
П'ятьох дітей виховує подружжя Наталії та Віктора Рибачуків із села Брище Луцької територіальної громади.

Найменшому Іллі — шість, найстаршій Тетянці — 15. Жінка каже: у їх родині є правило – усю хатню роботу роблять гуртом, - пише Суспільне.

Найстарша донька Рибачуків хворіє від народження. Догляд за нею – обов'язок кожного члена родини.
Історія подружжя з Волині, яке виховує п'ятьох дітей. ВІДЕО

"Часом важко, але діти допомагають. мусимо їх вчити, щоб допомагали. Так само і Танюшу глядіти. Вона очима усе покаже, що вона хоче, що їй подобається. Любить увагу, любить щоб з нею говорили", – розповідає багатодітна матір Наталія Рибачук.

Поки батько на роботі, усі клопоти у догляді за дітьми і домашні справи бере на себе мама. Родина тримає курей, гусей, свиней, собаку та кота. Порають господарство усі разом. На городі Наталія разом із доньками сіє огірки та обробляє грядки з цибулею.
Історія подружжя з Волині, яке виховує п'ятьох дітей. ВІДЕО

Крім хатніх справ кожен член родини має і власне захоплення. Діти добре навчаються у школі, співають, танцюють та грають на музичних інструментах. Після усіх хатніх справ відпочиває родина теж разом.



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Теги: подружжя, Волинь, діти, історія
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