Історія подружжя з Волині, яке виховує п'ятьох дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
П'ятьох дітей виховує подружжя Наталії та Віктора Рибачуків із села Брище Луцької територіальної громади.
Найменшому Іллі — шість, найстаршій Тетянці — 15. Жінка каже: у їх родині є правило – усю хатню роботу роблять гуртом, - пише Суспільне.
Найстарша донька Рибачуків хворіє від народження. Догляд за нею – обов'язок кожного члена родини.
"Часом важко, але діти допомагають. мусимо їх вчити, щоб допомагали. Так само і Танюшу глядіти. Вона очима усе покаже, що вона хоче, що їй подобається. Любить увагу, любить щоб з нею говорили", – розповідає багатодітна матір Наталія Рибачук.
Поки батько на роботі, усі клопоти у догляді за дітьми і домашні справи бере на себе мама. Родина тримає курей, гусей, свиней, собаку та кота. Порають господарство усі разом. На городі Наталія разом із доньками сіє огірки та обробляє грядки з цибулею.
Крім хатніх справ кожен член родини має і власне захоплення. Діти добре навчаються у школі, співають, танцюють та грають на музичних інструментах. Після усіх хатніх справ відпочиває родина теж разом.
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Найменшому Іллі — шість, найстаршій Тетянці — 15. Жінка каже: у їх родині є правило – усю хатню роботу роблять гуртом, - пише Суспільне.
Найстарша донька Рибачуків хворіє від народження. Догляд за нею – обов'язок кожного члена родини.
"Часом важко, але діти допомагають. мусимо їх вчити, щоб допомагали. Так само і Танюшу глядіти. Вона очима усе покаже, що вона хоче, що їй подобається. Любить увагу, любить щоб з нею говорили", – розповідає багатодітна матір Наталія Рибачук.
Поки батько на роботі, усі клопоти у догляді за дітьми і домашні справи бере на себе мама. Родина тримає курей, гусей, свиней, собаку та кота. Порають господарство усі разом. На городі Наталія разом із доньками сіє огірки та обробляє грядки з цибулею.
Крім хатніх справ кожен член родини має і власне захоплення. Діти добре навчаються у школі, співають, танцюють та грають на музичних інструментах. Після усіх хатніх справ відпочиває родина теж разом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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