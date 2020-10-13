У Дніпрі чоловіка вкусив павук, отрута якого в 15 разів сильніша, ніж у гримучої змії
Сьогодні, 11:04
У Дніпрі 50-річного чоловіка вкусив павук. Через це він потрапив до лікарні.
Про цей випадок розповідає "Дніпро обласний".
За словами постраждалого дніпрянина Ігоря Пацеріна, він приліг під деревом у саду. Раптом від відчув різкий пекучий біль на нозі і побачив дві червоні цятки.
Дуже швидко місце укусу набрякло, його почало морозити, з'явилася нудота, головний біль. Чоловік звернувся до медиків і опинився під крапельницею.
Від якого саме павука постраждав, чоловік не помітив. Але за симптомами медики припустили, що це міг бути каракурт.
Довідка: останніми роками в Дніпрі і області з приходом тепла активізуються павуки. Серед них і каракурт, чия отрута в 15 разів сильніше, ніж у гримучої змії. На щастя, обсяг, що вприскується каракуртом незрівнянно менше зміїної дози. Проте, якщо вчасно не надати допомогу, можуть бути серйозні наслідки.
Це відносно невеликі павуки з панциром чорного кольору, на якому розкидані великі червоні плями. Самки після спаровування часто пожирають партнерів, за що їх і прозвали «чорними вдовами». Каракурти ведуть нічний спосіб життя, ховаються і сплять в нірках в землі, в скошеній траві.
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Про цей випадок розповідає "Дніпро обласний".
За словами постраждалого дніпрянина Ігоря Пацеріна, він приліг під деревом у саду. Раптом від відчув різкий пекучий біль на нозі і побачив дві червоні цятки.
Дуже швидко місце укусу набрякло, його почало морозити, з'явилася нудота, головний біль. Чоловік звернувся до медиків і опинився під крапельницею.
Від якого саме павука постраждав, чоловік не помітив. Але за симптомами медики припустили, що це міг бути каракурт.
Довідка: останніми роками в Дніпрі і області з приходом тепла активізуються павуки. Серед них і каракурт, чия отрута в 15 разів сильніше, ніж у гримучої змії. На щастя, обсяг, що вприскується каракуртом незрівнянно менше зміїної дози. Проте, якщо вчасно не надати допомогу, можуть бути серйозні наслідки.
Це відносно невеликі павуки з панциром чорного кольору, на якому розкидані великі червоні плями. Самки після спаровування часто пожирають партнерів, за що їх і прозвали «чорними вдовами». Каракурти ведуть нічний спосіб життя, ховаються і сплять в нірках в землі, в скошеній траві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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