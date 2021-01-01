Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували





Про це інформує ДКП «Луцьктепло» у фейсбуці.



Нагадаємо, 26 травня міський голова Ігор Поліщук повідомив,



«Сьогодні «Нафтогаз» готує нові умови, нові договори. Після того, як все буде підписане, ми одразу розпочнемо відкликання з відпусток тих працівників, які нам необхідні для того, аби вони працювали на котельнях. Будемо готувати систему в місті до відновлення гарячого водопостачання. Сподіваюся, що всі домовленості, яких досягли, будуть дотримані», - сказав Поліщук.



Однак, як інформує «Луцьктепло», АТ «НАК «Нафтогаз» проігнорувало доручення президента щодо підготовки нових договорів із прийнятними умовами. Договір постачання природного газу для виробництва теплової енергії від ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» (дочірня компанія АТ «НАК «Нафтогаз») підприємства теплокомуненерго отримали 29 травня 2021 року. Зокрема, договором передбачена ціна газу на виробництво теплової енергії на рівні 7583,89 грн з ПДВ і транспортуванням, замість 7400 грн — як передбачено дорученням. При цьому передбачена передоплата вартості спожитого газу і, відповідно, штрафні санкції за порушення термінів її проведення. Також договором передбачено безспірне списання банком коштів з рахунків підприємств без їх згоди у разі виникнення заборгованості за спожитий природний газ, для чого ТКЕ повинно укласти відповідний договір з банком.



Тому ДКП «Луцьктепло» не може і не буде укладати договір на умовах, запропонованих ТОВ «Нафтогаз Трейдинг». Відтак, відновлення послуги з постачання гарячої води наразі відкладається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поки не можуть відновити постачання гарячої води в помешкання містян. Кажуть, що «Нафтогаз» запропонував неприйнятні умови.Про це інформує ДКП «Луцьктепло» у фейсбуці.Нагадаємо, 26 травня міський головаповідомив, що є домовленості про встановлення фіксованої ціни на газ у розмірі 7,4 гривні за "куб", є домовленості про скасування передоплати за блакитне паливо, про скасування визначення подобового обсягу використання газу та низка інших, що в майбутньому дозволять відновити гаряче водопостачання.«Сьогодні «Нафтогаз» готує нові умови, нові договори. Після того, як все буде підписане, ми одразу розпочнемо відкликання з відпусток тих працівників, які нам необхідні для того, аби вони працювали на котельнях. Будемо готувати систему в місті до відновлення гарячого водопостачання. Сподіваюся, що всі домовленості, яких досягли, будуть дотримані», - сказав Поліщук.Однак, як інформує «Луцьктепло», АТ «НАК «Нафтогаз» проігнорувало доручення президента щодо підготовки нових договорів із прийнятними умовами. Договір постачання природного газу для виробництва теплової енергії від ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» (дочірня компанія АТ «НАК «Нафтогаз») підприємства теплокомуненерго отримали 29 травня 2021 року. Зокрема, договором передбачена ціна газу на виробництво теплової енергії на рівні 7583,89 грн з ПДВ і транспортуванням, замість 7400 грн — як передбачено дорученням. При цьому передбачена передоплата вартості спожитого газу і, відповідно, штрафні санкції за порушення термінів її проведення. Також договором передбачено безспірне списання банком коштів з рахунків підприємств без їх згоди у разі виникнення заборгованості за спожитий природний газ, для чого ТКЕ повинно укласти відповідний договір з банком.Тому ДКП «Луцьктепло» не може і не буде укладати договір на умовах, запропонованих ТОВ «Нафтогаз Трейдинг». Відтак, відновлення послуги з постачання гарячої води наразі відкладається.

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