В Україні заборонили використання пластикових пакетів





Про це повідомляє



За документ проголосували 297 парламентарів.



Законопроект №2051-1 забороняє використання:



- надлегких пластикових пакетів;

- легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;

- оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.



При цьому винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.



Згідно з законом, розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3400 до 8500 гривень.



Нагадаємо, раніше екологічний комітет ВР рекомендував Верховній раді остаточно заборонити оборот пластикових пакетів в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні будуть штрафувати за використання пластикових пакетів. Верховна рада остаточно заборонила їх обіг.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.За документ проголосували 297 парламентарів.Законопроект №2051-1 забороняє використання:- надлегких пластикових пакетів;- легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;- оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.При цьому винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.Згідно з законом, розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3400 до 8500 гривень.Нагадаємо, раніше екологічний комітет ВР рекомендував Верховній раді остаточно заборонити оборот пластикових пакетів в Україні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію