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Двоє спортсменів з Волині здобули дві медалі на кубку Європи з кікбоксингу

Двоє спортсменів з Волині здобули дві медалі на кубку Європи з кікбоксингу
У місті Карловаць в Хорватії 27-30 травня відбувся кубок Європи з кікбоксингу ВАКО в рингових розділах К-1 та лоу-кік.

Волинську область на цих змаганнях представляли учень КДЮСШ ім Є. Кондратовича Варакін Ян та Заслужений майстер спорту України Юрій Зубчук, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Ян Варакін виборов срібло Кубку Європи. Юрій Зубчук, став володарем Кубку Європи. Тренуються спортсмени під керівництвом Тимофєєва Віталія.


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Теги: кубок Європи, кікбоксинг, Волинь
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