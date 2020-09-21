Двоє спортсменів з Волині здобули дві медалі на кубку Європи з кікбоксингу





Волинську область на цих змаганнях представляли учень КДЮСШ ім Є. Кондратовича Варакін Ян та Заслужений майстер спорту України Юрій Зубчук, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.



Ян Варакін виборов срібло Кубку Європи. Юрій Зубчук, став володарем Кубку Європи. Тренуються спортсмени під керівництвом Тимофєєва Віталія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Карловаць в Хорватії 27-30 травня відбувся кубок Європи з кікбоксингу ВАКО в рингових розділах К-1 та лоу-кік.Волинську область на цих змаганнях представляли учень КДЮСШ ім Є. Кондратовичата Заслужений майстер спорту України Юрій Зубчук, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Ян Варакін виборов срібло Кубку Європи. Юрій Зубчук, став володарем Кубку Європи. Тренуються спортсмени під керівництвом

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