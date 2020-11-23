Громада на Волині, яка була проти приєднання до іншої ТГ, виграла суд в ОДА
Сьогодні, 12:09
Гуто-Боровенська територіальна громада судилася із Волинською ОДА через її приєднання до Камінь-Каширської територіальної громади. Суд виграли.
Що це означатиме для громади, пояснив "Суспільному" експерт з питань децентралізації та юридичних питань в Асоціації міст України Валентин Малиновський.
За рішенням Волинського адміністративного окружного суду Волинську обласну державну адміністрацію зобов'язали розробити проєкт змін до Перспективного плану формування територій громад Волинської області в частині включення до переліку спроможних громад Волинської області Гуто-Боровенську об`єднану територіальну громаду.
Це означає, що Гуто-Боровенська громада може від'єднатись від Камінь-Каширської територіальної громади та функціонувати самостійно.
На практиці це реалізувати важче, ніж на папері, пояснює експерт Валентин Малиновський. По-перше, впродовж 31 дня від ухвали рішення суду Волинська ОДА може подати на апеляцію. Якщо ж в облдержадміністрації не оскаржують рішення суду та виконують його: розробляють проєкт змін до Перспективного плану формування територій громад області, куди включають спроможну Гуто-Боровенську громаду, далі його має затвердити та погодити Кабінет міністрів України.
Для того, щоб виконати рішення суду, існує багато перепон, які регулюються на рівні Кабінету Міністрів України, — каже Валентин Малиновський.
По-перше, економічні, адже бюджет Камінь-Каширської територіальної громади вже прийнятий і до нього включена Гуто-Боровенська громада. Посеред року роз'єднати бюджет громад буде складно, — каже експерт.
По-друге, політичні, адже 25 жовтня 2020 року громада обрала депутатів і голову Камінь-Каширської громади строком на 5 років. Для роз'єднання громад - потрібні вибори у двох громадах Гуто-Боровенській та Камінь-Каширський. Нові вибори порушують конституційні права, обраних депутатів, які вони можуть захищати у судді.
По-третє, технічно, адже важко буде роз'єднувати майно та передавати його на баланс з однієї громади в іншу.
Валентин Малиновський каже в області були випадки, коли громади не погоджувалися з об'єднанням у територіальні громади, ці рішення вони оскаржували у судах. Але це перший вирок, який виграла громада стосовно Волинської облдержадміністрації.
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Що це означатиме для громади, пояснив "Суспільному" експерт з питань децентралізації та юридичних питань в Асоціації міст України Валентин Малиновський.
За рішенням Волинського адміністративного окружного суду Волинську обласну державну адміністрацію зобов'язали розробити проєкт змін до Перспективного плану формування територій громад Волинської області в частині включення до переліку спроможних громад Волинської області Гуто-Боровенську об`єднану територіальну громаду.
Це означає, що Гуто-Боровенська громада може від'єднатись від Камінь-Каширської територіальної громади та функціонувати самостійно.
На практиці це реалізувати важче, ніж на папері, пояснює експерт Валентин Малиновський. По-перше, впродовж 31 дня від ухвали рішення суду Волинська ОДА може подати на апеляцію. Якщо ж в облдержадміністрації не оскаржують рішення суду та виконують його: розробляють проєкт змін до Перспективного плану формування територій громад області, куди включають спроможну Гуто-Боровенську громаду, далі його має затвердити та погодити Кабінет міністрів України.
Для того, щоб виконати рішення суду, існує багато перепон, які регулюються на рівні Кабінету Міністрів України, — каже Валентин Малиновський.
По-перше, економічні, адже бюджет Камінь-Каширської територіальної громади вже прийнятий і до нього включена Гуто-Боровенська громада. Посеред року роз'єднати бюджет громад буде складно, — каже експерт.
По-друге, політичні, адже 25 жовтня 2020 року громада обрала депутатів і голову Камінь-Каширської громади строком на 5 років. Для роз'єднання громад - потрібні вибори у двох громадах Гуто-Боровенській та Камінь-Каширський. Нові вибори порушують конституційні права, обраних депутатів, які вони можуть захищати у судді.
По-третє, технічно, адже важко буде роз'єднувати майно та передавати його на баланс з однієї громади в іншу.
Валентин Малиновський каже в області були випадки, коли громади не погоджувалися з об'єднанням у територіальні громади, ці рішення вони оскаржували у судах. Але це перший вирок, який виграла громада стосовно Волинської облдержадміністрації.
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