Громада на Волині, яка була проти приєднання до іншої ТГ, виграла суд в ОДА





Що це означатиме для громади, пояснив Валентин Малиновський.



За рішенням Волинського адміністративного окружного суду Волинську обласну державну адміністрацію зобов'язали розробити проєкт змін до Перспективного плану формування територій громад Волинської області в частині включення до переліку спроможних громад Волинської області Гуто-Боровенську об`єднану територіальну громаду.



Це означає, що Гуто-Боровенська громада може від'єднатись від Камінь-Каширської територіальної громади та функціонувати самостійно.



На практиці це реалізувати важче, ніж на папері, пояснює експерт Валентин Малиновський. По-перше, впродовж 31 дня від ухвали рішення суду Волинська ОДА може подати на апеляцію. Якщо ж в облдержадміністрації не оскаржують рішення суду та виконують його: розробляють проєкт змін до Перспективного плану формування територій громад області, куди включають спроможну Гуто-Боровенську громаду, далі його має затвердити та погодити Кабінет міністрів України.



Для того, щоб виконати рішення суду, існує багато перепон, які регулюються на рівні Кабінету Міністрів України, — каже Валентин Малиновський.



По-перше, економічні, адже бюджет Камінь-Каширської територіальної громади вже прийнятий і до нього включена Гуто-Боровенська громада. Посеред року роз'єднати бюджет громад буде складно, — каже експерт.



По-друге, політичні, адже 25 жовтня 2020 року громада обрала депутатів і голову Камінь-Каширської громади строком на 5 років. Для роз'єднання громад - потрібні вибори у двох громадах Гуто-Боровенській та Камінь-Каширський. Нові вибори порушують конституційні права, обраних депутатів, які вони можуть захищати у судді.



По-третє, технічно, адже важко буде роз'єднувати майно та передавати його на баланс з однієї громади в іншу.



Валентин Малиновський каже в області були випадки, коли громади не погоджувалися з об'єднанням у територіальні громади, ці рішення вони оскаржували у судах. Але це перший вирок, який виграла громада стосовно Волинської облдержадміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гуто-Боровенська територіальна громада судилася із Волинською ОДА через її приєднання до Камінь-Каширської територіальної громади. Суд виграли.Що це означатиме для громади, пояснив "Суспільному" експерт з питань децентралізації та юридичних питань в Асоціації міст УкраїниЗа рішенням Волинського адміністративного окружного суду Волинську обласну державну адміністрацію зобов'язали розробити проєкт змін до Перспективного плану формування територій громад Волинської області в частині включення до переліку спроможних громад Волинської області Гуто-Боровенську об`єднану територіальну громаду.Це означає, що Гуто-Боровенська громада може від'єднатись від Камінь-Каширської територіальної громади та функціонувати самостійно.На практиці це реалізувати важче, ніж на папері, пояснює експерт Валентин Малиновський. По-перше, впродовж 31 дня від ухвали рішення суду Волинська ОДА може подати на апеляцію. Якщо ж в облдержадміністрації не оскаржують рішення суду та виконують його: розробляють проєкт змін до Перспективного плану формування територій громад області, куди включають спроможну Гуто-Боровенську громаду, далі його має затвердити та погодити Кабінет міністрів України.Для того, щоб виконати рішення суду, існує багато перепон, які регулюються на рівні Кабінету Міністрів України, — каже Валентин Малиновський.По-перше, економічні, адже бюджет Камінь-Каширської територіальної громади вже прийнятий і до нього включена Гуто-Боровенська громада. Посеред року роз'єднати бюджет громад буде складно, — каже експерт.По-друге, політичні, адже 25 жовтня 2020 року громада обрала депутатів і голову Камінь-Каширської громади строком на 5 років. Для роз'єднання громад - потрібні вибори у двох громадах Гуто-Боровенській та Камінь-Каширський. Нові вибори порушують конституційні права, обраних депутатів, які вони можуть захищати у судді.По-третє, технічно, адже важко буде роз'єднувати майно та передавати його на баланс з однієї громади в іншу.Валентин Малиновський каже в області були випадки, коли громади не погоджувалися з об'єднанням у територіальні громади, ці рішення вони оскаржували у судах. Але це перший вирок, який виграла громада стосовно Волинської облдержадміністрації.

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