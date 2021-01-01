Де на Волині будуть відключати світло 2 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
магазин с.Галинівка
вул.Центральна 19-39,20-34,
вул.Хмелева 1-5,2-6,
вул.Львівська 3-21,2-22,
2. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-328 09:00-17:00 Магазин с.Чорників
вул.Ювілейна вул.13-23,34
вул.П.Ангеліної
вул.Весела
3. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-189 09:00-17:00 с.Ласків:
вул.Шевченка 34-44,
вул.Сонячна21-31,16-34
вул.Л. Українки 2-44,1-13
вул.Незалежності 42-54,35-53
вул.Молодіжна 22-30
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м. Вол.-Волинський: кава "Авеню", аптека № 29" Провізор", Магазин " Арго ", Миколаївська церква, кіоск № 14, Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд", Магазин "Карат", Аптека м. Вол.-Волинський: вул.Ковельська, Крилова, Кунцевича, Миколаївська, Шухевича
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-45 09:00-17:00 СКЗ в. Київська
М-н "Мрія" м.Вол-Волинський
вул.Київська
вул.Луцька 68-80
вул.Василівська 26-74
Горохівський район
1. ПЛ-0.4 кВ від КТП-84 9:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
ПАТ"Укртелеком"
Горохівський районний відділ освіти
Бранівська сільська рада
Церква
ФОП Гель В.В
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
ПОСП "Мрія" с.Довге:
вул.Букасівка,
вул.Зарічна,
вул.Молодіжна
вул.Польова
2. КТП-15 9:00-12:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
ФОП Четвержук Н.В. м. Горохів:
вул.Підліски,
вул.750-річчя Горохова,
вул.Польова,
вул.Симоненка,
вул.Річна
3. КТП-437 12:00-17:00 ФОП Панасюк Т.Я.
ФГ "Віладіна"
ПрАТ "МТС Україна" с.Підбереззя:
вул.Лісова,
вул.Центральна
Іваничівський район
1. КТП-207 10:00 – 13:30 школа с.Древині с.Древині вул.Шкільна, вул.Молодіжна і прилеглі
2. КТП-225 12:30 – 16:30 с.Литовеж кафе «Над Бугом» с.Литовеж вул.І.Франка, вул.Вербова, вул.Львівська, вул.Миру, вул.Прикордонників і прилеглі
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-207 09:30 – 16:00 с.Древині вул.Шкільна, вул.Молодіжна і прилеглі
4. КТП-165 08:30 – 17:00 с.Космівка вул.Б.Хмельницького, вул.Центральна і прилеглі
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ 40-03
За ЗТП-25026 8:30-17:00 ТзОВ "Мир"
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с.Дідичі
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
УДППЗ "Укрпошта"
Відділ освіти Ківерцівської РДА с.Дідичі-повністю
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:30-17:00 с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
ПЛ-10 кВ 70-02
ЛР-225
10:00-13:00 ФОП Кузьмич Вікторія Андріївна
РГ преподоб.Серафима Саровськогог УПЦ
ОК "Нова діброва" с.Діброва повністю
с.Вишнів дачі
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада
с.Великий Порськ
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-208 9:00-17:00 ФОП Дацюк Л.С
Релігійна громада Свт.Василія Великого
Української православної церкви
Дубівська сільська рада
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Панасюк Р.П
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Волинська дирекція АТ"Укрпошта"
ФОП Миронюк Т.С
ФОП Сонько С.О
Церква святого Симеона Стовпника с.Облапи вул..Незалежності, вул..Миру
3.
9:00-17:00 Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава"
Кооператив «Будівельник»
Ковельське комунальне підприємство "Добробут"
ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О
Ф.о. Несторук А.Т
ТзОВ "Бетонник"
ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес"
ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П
ФОП Кобрусев О.
МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО"
ТзОВ "Бетонник"
ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф
АЗС»Колодяжне»
ФОП Калибоверда І.Ф
ФОП Сандлер В.Я
Волинський краєзнавчий музей
Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки
с.Колодяжне
м.Ковель
с.Будище
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-90 9:00-17:00 ФАП, магазин ФОП Юнак с.Кремеш частково
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-127 9:00-17:00 с.Тумин чсастково
3. КТП-107 9:00-17:00 с.Коритниця вул.Молоджіжна 1-14
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. КТП-291 10:00-17:00 ФОП Чернов М.М.,ФОП Гарбар В.І.,ПП «СББ» с.Княгининок вул.Фальківська.
2. КТП-787 10:00-17:00 Житловий масив (с.Княгининок).
3. КТП-298 10:00-17:00 с.Веселе вул.Молодіжна, Зелена.
4. КТП-404 10:00-17:00 ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО».
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-80 9:00-17:00 Військомат магазин м.Любомль вул Незалежності
2. КТП 545 9:00-17:00 м.Любомль вул Вербна, Огієнка
3. ПЛ 10 кВ 58-03 від ВН 317до ЛР 35 9:00-17:00 Школа Дитячий садок Церква Сільська рада с. Машів ФОП Багнюк Д.В Почта с. Машів с.Машів
4. ПЛ 04кВ КТП-182 9:00-17:00 с.Затишшя
5. КТП-413 9:00-17:00 Військкомат магазин с.Піща
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЗТП-1 10:00-17:00 Меблевий цех ФОП Котик с.В’язівне (частково)
2. ПЛ-10 кВ Л-106-01 від ПС-35 «Цир» до ЗТП-244 10:00-17:00 Школа, сортодільниця, адмінприміщення Деревківського ст/о, магазини, х.Загребелля
с.Деревок (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 10:00-17:00 с.Комарово
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-31 10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня),
ФОП Зоря С.В. (магазин). с.Галузія
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м.Нововолинськ вул.Жуковського 12-а-28,29-43, вул.Бойка, вул. Дольна 2-16,1-19, вул.Я.Мудрого
вул.Ціалковського 22-32,23-27
2 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-256 9:00-17:00 с.Шахтарське вул.Тиха 5-37 а., 2-4
Ратнівський район
1. КТП-223 10:00-12:00 с.Язовні
2. ПЛ-10 кВ Л 75-03 10:00-17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет», Лісництво. с.Броди
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна
Хабаровська
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36239 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул.Гранична
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Шевченка
Озерна, Шкільна
4. КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська, вул.Тиха
Молодіжна
5. КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №3
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Набережна
Центральна
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36281 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Квітнева, Ювілейна
Тиха, Ювілейна, Центральна
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36270 9:00-17:00 с.Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с.Уляники, вул.Центральна, 11-17, 10-18
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова
Старовижівський район
1. ЗТП-179 Л-2 10:00-17:00 Газобалонний склад, ПП-Шлапай цех бруківки. Ст.Вижва вул:Кринична, Обїздна.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-318 10:00-17:00 ФІОП Ільченко, Кухарук – база відпочинку с.Перкесіка
2. ПЛ-0,4кВ КТП-133 09:30-11:30 КЗС, ГРП, церква, Дулібівська с/р – клуб, дит.садок, адмінприміщення, АТС, КСС, ТзОВ «ВВ АГРО»- водокачка, пождепо с.Дуліби
3. ПЛ-0,4кВ КТП-134 12:00-14:00 ТзОВ «ВВ АГРО»- тр.бригада с.Дуліби
4. ПЛ-0,4кВ КТП-207 14:00-17:00 Школа, теплиця, ФАП, пошта, столова школи, школа, Дулібівська с/р – обрядовий зал, с.Дуліби
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
магазин с.Галинівка
вул.Центральна 19-39,20-34,
вул.Хмелева 1-5,2-6,
вул.Львівська 3-21,2-22,
2. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-328 09:00-17:00 Магазин с.Чорників
вул.Ювілейна вул.13-23,34
вул.П.Ангеліної
вул.Весела
3. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-189 09:00-17:00 с.Ласків:
вул.Шевченка 34-44,
вул.Сонячна21-31,16-34
вул.Л. Українки 2-44,1-13
вул.Незалежності 42-54,35-53
вул.Молодіжна 22-30
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м. Вол.-Волинський: кава "Авеню", аптека № 29" Провізор", Магазин " Арго ", Миколаївська церква, кіоск № 14, Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд", Магазин "Карат", Аптека м. Вол.-Волинський: вул.Ковельська, Крилова, Кунцевича, Миколаївська, Шухевича
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-45 09:00-17:00 СКЗ в. Київська
М-н "Мрія" м.Вол-Волинський
вул.Київська
вул.Луцька 68-80
вул.Василівська 26-74
Горохівський район
1. ПЛ-0.4 кВ від КТП-84 9:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
ПАТ"Укртелеком"
Горохівський районний відділ освіти
Бранівська сільська рада
Церква
ФОП Гель В.В
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
ПОСП "Мрія" с.Довге:
вул.Букасівка,
вул.Зарічна,
вул.Молодіжна
вул.Польова
2. КТП-15 9:00-12:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
ФОП Четвержук Н.В. м. Горохів:
вул.Підліски,
вул.750-річчя Горохова,
вул.Польова,
вул.Симоненка,
вул.Річна
3. КТП-437 12:00-17:00 ФОП Панасюк Т.Я.
ФГ "Віладіна"
ПрАТ "МТС Україна" с.Підбереззя:
вул.Лісова,
вул.Центральна
Іваничівський район
1. КТП-207 10:00 – 13:30 школа с.Древині с.Древині вул.Шкільна, вул.Молодіжна і прилеглі
2. КТП-225 12:30 – 16:30 с.Литовеж кафе «Над Бугом» с.Литовеж вул.І.Франка, вул.Вербова, вул.Львівська, вул.Миру, вул.Прикордонників і прилеглі
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-207 09:30 – 16:00 с.Древині вул.Шкільна, вул.Молодіжна і прилеглі
4. КТП-165 08:30 – 17:00 с.Космівка вул.Б.Хмельницького, вул.Центральна і прилеглі
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ 40-03
За ЗТП-25026 8:30-17:00 ТзОВ "Мир"
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с.Дідичі
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
УДППЗ "Укрпошта"
Відділ освіти Ківерцівської РДА с.Дідичі-повністю
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:30-17:00 с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
ПЛ-10 кВ 70-02
ЛР-225
10:00-13:00 ФОП Кузьмич Вікторія Андріївна
РГ преподоб.Серафима Саровськогог УПЦ
ОК "Нова діброва" с.Діброва повністю
с.Вишнів дачі
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада
с.Великий Порськ
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-208 9:00-17:00 ФОП Дацюк Л.С
Релігійна громада Свт.Василія Великого
Української православної церкви
Дубівська сільська рада
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Панасюк Р.П
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Волинська дирекція АТ"Укрпошта"
ФОП Миронюк Т.С
ФОП Сонько С.О
Церква святого Симеона Стовпника с.Облапи вул..Незалежності, вул..Миру
3.
9:00-17:00 Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава"
Кооператив «Будівельник»
Ковельське комунальне підприємство "Добробут"
ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О
Ф.о. Несторук А.Т
ТзОВ "Бетонник"
ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес"
ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П
ФОП Кобрусев О.
МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО"
ТзОВ "Бетонник"
ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф
АЗС»Колодяжне»
ФОП Калибоверда І.Ф
ФОП Сандлер В.Я
Волинський краєзнавчий музей
Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки
с.Колодяжне
м.Ковель
с.Будище
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-90 9:00-17:00 ФАП, магазин ФОП Юнак с.Кремеш частково
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-127 9:00-17:00 с.Тумин чсастково
3. КТП-107 9:00-17:00 с.Коритниця вул.Молоджіжна 1-14
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. КТП-291 10:00-17:00 ФОП Чернов М.М.,ФОП Гарбар В.І.,ПП «СББ» с.Княгининок вул.Фальківська.
2. КТП-787 10:00-17:00 Житловий масив (с.Княгининок).
3. КТП-298 10:00-17:00 с.Веселе вул.Молодіжна, Зелена.
4. КТП-404 10:00-17:00 ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО».
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-80 9:00-17:00 Військомат магазин м.Любомль вул Незалежності
2. КТП 545 9:00-17:00 м.Любомль вул Вербна, Огієнка
3. ПЛ 10 кВ 58-03 від ВН 317до ЛР 35 9:00-17:00 Школа Дитячий садок Церква Сільська рада с. Машів ФОП Багнюк Д.В Почта с. Машів с.Машів
4. ПЛ 04кВ КТП-182 9:00-17:00 с.Затишшя
5. КТП-413 9:00-17:00 Військкомат магазин с.Піща
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЗТП-1 10:00-17:00 Меблевий цех ФОП Котик с.В’язівне (частково)
2. ПЛ-10 кВ Л-106-01 від ПС-35 «Цир» до ЗТП-244 10:00-17:00 Школа, сортодільниця, адмінприміщення Деревківського ст/о, магазини, х.Загребелля
с.Деревок (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 10:00-17:00 с.Комарово
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-31 10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня),
ФОП Зоря С.В. (магазин). с.Галузія
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м.Нововолинськ вул.Жуковського 12-а-28,29-43, вул.Бойка, вул. Дольна 2-16,1-19, вул.Я.Мудрого
вул.Ціалковського 22-32,23-27
2 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-256 9:00-17:00 с.Шахтарське вул.Тиха 5-37 а., 2-4
Ратнівський район
1. КТП-223 10:00-12:00 с.Язовні
2. ПЛ-10 кВ Л 75-03 10:00-17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет», Лісництво. с.Броди
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна
Хабаровська
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36239 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул.Гранична
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Шевченка
Озерна, Шкільна
4. КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська, вул.Тиха
Молодіжна
5. КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №3
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Набережна
Центральна
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36281 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Квітнева, Ювілейна
Тиха, Ювілейна, Центральна
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36270 9:00-17:00 с.Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с.Уляники, вул.Центральна, 11-17, 10-18
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова
Старовижівський район
1. ЗТП-179 Л-2 10:00-17:00 Газобалонний склад, ПП-Шлапай цех бруківки. Ст.Вижва вул:Кринична, Обїздна.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-318 10:00-17:00 ФІОП Ільченко, Кухарук – база відпочинку с.Перкесіка
2. ПЛ-0,4кВ КТП-133 09:30-11:30 КЗС, ГРП, церква, Дулібівська с/р – клуб, дит.садок, адмінприміщення, АТС, КСС, ТзОВ «ВВ АГРО»- водокачка, пождепо с.Дуліби
3. ПЛ-0,4кВ КТП-134 12:00-14:00 ТзОВ «ВВ АГРО»- тр.бригада с.Дуліби
4. ПЛ-0,4кВ КТП-207 14:00-17:00 Школа, теплиця, ФАП, пошта, столова школи, школа, Дулібівська с/р – обрядовий зал, с.Дуліби
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