Де на Волині будуть відключати світло 2 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00магазин с.Галинівкавул.Центральна 19-39,20-34,вул.Хмелева 1-5,2-6,вул.Львівська 3-21,2-22,2. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-328 09:00-17:00 Магазин с.Чорниківвул.Ювілейна вул.13-23,34вул.П.Ангеліноївул.Весела3. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-189 09:00-17:00 с.Ласків:вул.Шевченка 34-44,вул.Сонячна21-31,16-34вул.Л. Українки 2-44,1-13вул.Незалежності 42-54,35-53вул.Молодіжна 22-304. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м. Вол.-Волинський: кава "Авеню", аптека № 29" Провізор", Магазин " Арго ", Миколаївська церква, кіоск № 14, Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд", Магазин "Карат", Аптека м. Вол.-Волинський: вул.Ковельська, Крилова, Кунцевича, Миколаївська, Шухевича5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-45 09:00-17:00 СКЗ в. КиївськаМ-н "Мрія" м.Вол-Волинськийвул.Київськавул.Луцька 68-80вул.Василівська 26-741. ПЛ-0.4 кВ від КТП-84 9:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяПАТ"Укртелеком"Горохівський районний відділ освітиБранівська сільська радаЦеркваФОП Гель В.ВКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"ПОСП "Мрія" с.Довге:вул.Букасівка,вул.Зарічна,вул.Молодіжнавул.Польова2. КТП-15 9:00-12:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяФОП Четвержук Н.В. м. Горохів:вул.Підліски,вул.750-річчя Горохова,вул.Польова,вул.Симоненка,вул.Річна3. КТП-437 12:00-17:00 ФОП Панасюк Т.Я.ФГ "Віладіна"ПрАТ "МТС Україна" с.Підбереззя:вул.Лісова,вул.Центральна1. КТП-207 10:00 – 13:30 школа с.Древині с.Древині вул.Шкільна, вул.Молодіжна і прилеглі2. КТП-225 12:30 – 16:30 с.Литовеж кафе «Над Бугом» с.Литовеж вул.І.Франка, вул.Вербова, вул.Львівська, вул.Миру, вул.Прикордонників і прилеглі3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-207 09:30 – 16:00 с.Древині вул.Шкільна, вул.Молодіжна і прилеглі4. КТП-165 08:30 – 17:00 с.Космівка вул.Б.Хмельницького, вул.Центральна і прилегліВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10 кВ 40-03За ЗТП-25026 8:30-17:00 ТзОВ "Мир"КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Сільська рада с.ДідичіФОП Романюк Марія ДмитрівнаУДППЗ "Укрпошта"Відділ освіти Ківерцівської РДА с.Дідичі-повністю2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:30-17:00 с.Дідичівул.Л.Українки, буд. 1-4,6вул.Чехова, буд. 3-9,11,13вул.Миру, буд. 34-48,42авул.Польова, буд. (непарні) 7-25вул.8-го березня, буд. 1-6ПЛ-10 кВ 70-02ЛР-22510:00-13:00 ФОП Кузьмич Вікторія АндріївнаРГ преподоб.Серафима Саровськогог УПЦОК "Нова діброва" с.Діброва повністюс.Вишнів дачі1. 9:00-17:00Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церквиГолобське споживче товариствоКовельське МТМОГолобська селищна радас.Великий Порськ2. ПЛ-0,4кВ від ТП-208 9:00-17:00 ФОП Дацюк Л.СРелігійна громада Свт.Василія ВеликогоУкраїнської православної церквиДубівська сільська радаПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Панасюк Р.ПАкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»Волинська дирекція АТ"Укрпошта"ФОП Миронюк Т.СФОП Сонько С.ОЦерква святого Симеона Стовпника с.Облапи вул..Незалежності, вул..Миру3.9:00-17:00 Підприємство з іноземними інвестиціями"АМІК УКРАЇНА"Колодяжненська сільська РадаПАТ "Ковельська ПМК-62"ТзОВ "Ліси Волині"Садівничий масив "Урожай"Мале ПП"Козацька застава"Кооператив «Будівельник»Ковельське комунальне підприємство "Добробут"ФОП Денищук Р.ПФОП Лузіна Н.ОФ.о. Несторук А.ТТзОВ "Бетонник"ТзОВ "Ковельтрансводгосп"ТзОВ "К.П.Верес"ПП "СТ"ФОП Лисюк В.ПФОП Кобрусев О.МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"ТзОВ "ГІППО"ТзОВ "Бетонник"ФО Власюк В.АФО Ковальчук О.ФАЗС»Колодяжне»ФОП Калибоверда І.ФФОП Сандлер В.ЯВолинський краєзнавчий музейКовельське МТМОСільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українкис.Колодяжнем.Ковельс.Будище1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-90 9:00-17:00 ФАП, магазин ФОП Юнак с.Кремеш частково2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-127 9:00-17:00 с.Тумин чсастково3. КТП-107 9:00-17:00 с.Коритниця вул.Молоджіжна 1-14Вимкнень споживачів не заплановано1. КТП-291 10:00-17:00 ФОП Чернов М.М.,ФОП Гарбар В.І.,ПП «СББ» с.Княгининок вул.Фальківська.2. КТП-787 10:00-17:00 Житловий масив (с.Княгининок).3. КТП-298 10:00-17:00 с.Веселе вул.Молодіжна, Зелена.4. КТП-404 10:00-17:00 ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО».1. КТП-80 9:00-17:00 Військомат магазин м.Любомль вул Незалежності2. КТП 545 9:00-17:00 м.Любомль вул Вербна, Огієнка3. ПЛ 10 кВ 58-03 від ВН 317до ЛР 35 9:00-17:00 Школа Дитячий садок Церква Сільська рада с. Машів ФОП Багнюк Д.В Почта с. Машів с.Машів4. ПЛ 04кВ КТП-182 9:00-17:00 с.Затишшя5. КТП-413 9:00-17:00 Військкомат магазин с.Піща1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЗТП-1 10:00-17:00 Меблевий цех ФОП Котик с.В’язівне (частково)2. ПЛ-10 кВ Л-106-01 від ПС-35 «Цир» до ЗТП-244 10:00-17:00 Школа, сортодільниця, адмінприміщення Деревківського ст/о, магазини, х.Загребелляс.Деревок (частково)1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 10:00-17:00 с.Комарово2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-31 10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня),ФОП Зоря С.В. (магазин). с.Галузія1. 9:00-17:00м.Нововолинськ вул.Жуковського 12-а-28,29-43, вул.Бойка, вул. Дольна 2-16,1-19, вул.Я.Мудроговул.Ціалковського 22-32,23-272 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-256 9:00-17:00 с.Шахтарське вул.Тиха 5-37 а., 2-41. КТП-223 10:00-12:00 с.Язовні2. ПЛ-10 кВ Л 75-03 10:00-17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет», Лісництво. с.Броди1. ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с.Валер'янівка, вул.ЗарічнаХабаровська2. ПЛ-0,4кВ ТП-36239 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул.Гранична3. ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, ШевченкаОзерна, Шкільна4. КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська, вул.ТихаМолодіжна5. КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №36. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна7. ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче, вул.НабережнаЦентральна8. ПЛ-0,4кВ ТП-36281 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Квітнева, ЮвілейнаТиха, Ювілейна, Центральна9. ПЛ-0,4кВ ТП-36270 9:00-17:00 с.Уляники, П-ць Фісай Г.М.МагазинПП Симонович Р. М.МагазинП-ць Чачанко Р.Д. МагазинС/р Уляники Будинок просвітиТзОВ "Уляники" КонтораПрАТ "Київстар" Станція с.Уляники, вул.Центральна, 11-17, 10-1810. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова1. ЗТП-179 Л-2 10:00-17:00 Газобалонний склад, ПП-Шлапай цех бруківки. Ст.Вижва вул:Кринична, Обїздна.1. ПЛ-0,4кВ КТП-318 10:00-17:00 ФІОП Ільченко, Кухарук – база відпочинку с.Перкесіка2. ПЛ-0,4кВ КТП-133 09:30-11:30 КЗС, ГРП, церква, Дулібівська с/р – клуб, дит.садок, адмінприміщення, АТС, КСС, ТзОВ «ВВ АГРО»- водокачка, пождепо с.Дуліби3. ПЛ-0,4кВ КТП-134 12:00-14:00 ТзОВ «ВВ АГРО»- тр.бригада с.Дуліби4. ПЛ-0,4кВ КТП-207 14:00-17:00 Школа, теплиця, ФАП, пошта, столова школи, школа, Дулібівська с/р – обрядовий зал, с.Дуліби