Скільки вартує зелень на ринку Луцька





Інформаційне агентство ВолиньPost розпитало, скільки коштує салат, рукола, кріп, шпинат та інша зелень на Центральному ринку Луцька.



За 100 грамів салату просять 6-10 гривень, шпинату - 8-7 гривень, руколи - 8-10 гривень, кропу - 5-10 гривень.



Домашня зелена цибуля в середньому обійдеться у 30 гривень за кілограм.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо — період, коли свіжа зелень активно входить у наш раціон. Передусім зелень корисна високим вмістом фолієвої кислоти та магнію. Крім того, зелень містить також високі дози вітаміну С, бета-каротину та клітковину.розпитало, скільки коштує салат, рукола, кріп, шпинат та інша зелень на Центральному ринку Луцька.За 100 грамів салату просять 6-10 гривень, шпинату - 8-7 гривень, руколи - 8-10 гривень, кропу - 5-10 гривень.Домашня зелена цибуля в середньому обійдеться у 30 гривень за кілограм.

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