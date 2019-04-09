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Скільки вартує зелень на ринку Луцька

Скільки вартує зелень на ринку Луцька
Літо — період, коли свіжа зелень активно входить у наш раціон. Передусім зелень корисна високим вмістом фолієвої кислоти та магнію. Крім того, зелень містить також високі дози вітаміну С, бета-каротину та клітковину.

Інформаційне агентство ВолиньPost розпитало, скільки коштує салат, рукола, кріп, шпинат та інша зелень на Центральному ринку Луцька.

За 100 грамів салату просять 6-10 гривень, шпинату - 8-7 гривень, руколи - 8-10 гривень, кропу - 5-10 гривень.

Домашня зелена цибуля в середньому обійдеться у 30 гривень за кілограм.
Скільки вартує зелень на ринку Луцька
Скільки вартує зелень на ринку Луцька
Скільки вартує зелень на ринку Луцька
Скільки вартує зелень на ринку Луцька

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Теги: зелень, продукти, Центральний ринок, ціни
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