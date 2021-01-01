Картинки з Pinterest оживають: чим вражає луцький виробник меблів на замовлення KOMBINAT*

Вивіска для ресторану «Жито»

Меблеве наповнення для ресторану «Срібні Лелеки»

Меблеве наповнення для ресторану «Жито»

Дизайн-проєкт тераси та його втілення від KOMBINAT

Дизайн-проєкт тераси та його втілення від KOMBINAT

Дизайн-проєкт зони барбекю та втілення від KOMBINAT

Дитячий будиночок від KOMBINAT

Меблеве наповнення для салону краси «CLOUD7SERVICE»

Вивіска для бізнес-центру PLATO

Меблеве наповнення для кав’ярні RING COFFEE

Меблеве наповнення для винного бутіка WINE YARD

Реалізація для ювелірного шоу-руму DARIANI JEWELRY

Реалізація для кафе «СИТО І СОКОВИТО»

Барна стійка для SPICE ROOM (ТЦ «Промінь»)

Меблеве наповнення для ресторану «Жито»

Меблеве наповнення для ресторану «Курінь»

Луцький виробник мебліввиготовляє надійні та стильні конструкції на замовлення упродовж багатьох років. Саме ця команда – це прямий партнер для рестораторів, забудовників та бізнесу будь-якого вектору. Меблі від KOMBINAT наповнюють десятки топових ресторанів, бутиків та шоу-румів, салонів краси та офісів не лише у Луцьку та Волинській області, а й на території усієї України. У яких саме закладах можна побачити меблі та чим вражає луцький бренд – читайте у матеріалі.Завдяки KOMBINAT картинки з Pinterest (і не тільки!) оживають. Ви просто показуєте зображення інтер'єру або конкретної одиниці, яку хотіли б втілити, а KOMBINAT реалізовує кожну деталь відповідно до ваших розмірів та бажань незалежно від рівня складності. Компанія до кожного проєкту підходить індивідуально та персоналізовано, адже працює без шаблонів. Дерево будь-якої фактури, метал, скло, тканина, бетон – немає завдань, які тут не могли б виконати. Якісні матеріали, інноваційні технології, персоналізований підхід, робота конструктора та 3D-моделі, які дозволяють побачити майбутній вигляд проєкту заздалегідь та внести зміни ще на етапі моделювання. Креслення від руки давно втратили свою актуальність, натомість луцький бренд іде в ногу з часом та навіть сам задає тренди.А ще KOMBINAT – це про зручність: єдина команда, яка створить дизайн, повністю реалізує роботи під авторським супроводом та втілить меблеве наповнення вашої мрії. Вам не варто дбати про пошук безлічі підрядників, адже тут подбають про все. Перед початком роботи замовнику видають кошторис, тому ви знатимете заздалегідь про вартість проєкту.Якщо ви завітали у крутий заклад, де меблі нагадують вашу дошку збережених в Pinterest, то можете бути певні, що реалізовувала їх команда KOMBINAT. Довірили меблеве наповнення команді KOMBINAT луцькі ресторани «КУРІНЬ», «ЖИТО» та «СРІБНІ ЛЕЛЕКИ», кафе «Сито і соковито», «RING COFFEЕ», бізнес-центр «PLATO», винний бутик «WINE YARD», ювелірний шоу-рум «DARIANI JEWELRY», «ROYAL FOOD», салон краси «CLOUD7SERVICE» та інші. А стильні стільці вподобали власниці відомих на усю країну шоу-румів — Аліна Френдій для «COOSH STORE» та Міла Бараєва для «ONE ONE LVIV».• Вуличне освітлення: ліхтарні стовпи, ґрунтові і підвісні світильники;• Балконні перегородки та перегородки для зонування приміщення;• Столи, стільці, дивани, пуфи та підвісні меблі;• Дзеркала з підсвічуванням та декор будь-якого типу;• Барні стійки, рецепції та мобільні (пересувні) кав’ярні;• Логотипи, вивіски, об’ємні надписи та сцени;• Огорожі, ворота, навіси, смітники та поштові скриньки;• Стелажі, полиці, шафи для бутиків та шоу-румів;• Бесідки, альтанки, тераси та їхнє наповнення;• Сходи, перила, поручні та пандуси.А також компанія надає дизайнерські послуги та послуги ремонту «під ключ».Спектр послуг компанії KOMBINAT не обмежується лише виготовленням авторських меблів: тут пропонують дизайнерські послуги та створюють інтер’єр «під ключ» — від проєкту до повної реалізації! Якщо ви давно хотіли отримати оригінальне повністю оформлене приміщення від фахівців своєї справи, то KOMBINAT створює проєкти інтер’єру «під ключ» незалежно від призначення: чи то ваша оселя, чи то офіс, чи то кав’ярня або затишний ресторанчик. Освітлення ззовні і всередині, дерев’яні та металеві меблі, унікальні елементи декору, логотипи та вивіски — команді під силу втілити навіть нереальні та фантастичні ідеї!Завдяки цій послузі закупівля матеріалів минає без суперечок – досвідчені дизайнери розраховують точну кількість необхідних матеріалів за вигідними цінами від надійних постачальників, з якими співпрацюють упродовж тривалого періоду.Команда KOMBINAT допоможе здійснити ремонт та монтаж. Майстри приїдуть до вас на об’єкт, проведуть огляд, виконають заміри і складуть кошторис. Ви можете бути впевнені, що процес мине без неприємних сюрпризів, адже KOMBINAT розпочинає співпрацю з підписання договору, де зазначено терміни виконання, бюджетні витрати та інші важливі нюанси послуги дизайну «під ключ». Працюють професіонали своєї справи, а вам залишається лише прийняти проєкт і переїхати в приміщення з бездоганним ремонтом. Швидко, якісно і в найкоротші терміни.Стильна архітектура фасаду, бездоганна вивіска, авторські меблі та грамотне оформлення тераси впливає на загальну атмосферу навколо вашого бізнесу. І саме луцький виробник KOMBINAT знає, як це зробити легко та швидко, як зручно зонувати простір на терасі та забезпечити вашому бізнесу додаткові посадкові місця, збільшити відвідуваність закладу і прибуток. Сьогодні неабияку популярність здобули саме тераси, альтанки, бесідки, гойдалки, дитячі будиночки та композиції меблів для прибудинкової території та ландшафтного дизайну виробництва бренду KOMBINAT.Більше інформації про послуги реалізатора авторських меблів KOMBINAT можна знайти у соцмережах та на сайті.