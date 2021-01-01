У Нововолинську створили муніципальну варту

Сергій Смолярчук.



Представники муніципальної варти зможуть фіксувати порушення правил благоустрою та паркування, деякі адмінправопорушення і виписувати відповідні протоколи, - пише



Як розповів міський голова Борис Карпус на пресконференції для ЗМІ, на створення та функціонування нової структури були закладені кошти в міському бюджеті: 250 тисяч гривень на обмундирування і 450 – на техніку.



“Під час виборчої кампанії було багато звернень щодо безпеки міста. Один із заходів для підтримання порядку – створення та функціонування муніципальної варти”, – зазначив Карпус.



Головним завданням муніципалів є підвищення рівня безпеки на вулицях міста, дотримання правил благоустрою та паркування.



Згодом відбудеться закупівля форми, ремонт в офісі, який знаходитиметься на вулиці Святого Володимира, 3. Як сказав голова громади, шукають можливості для закупівлі автомобілів та нагрудних камер і портативних принтерів.



Керівник муніципальної варти Сергій Смолярук розповів, що йому приємно почати діяльність такої нової структури в місті, яку довго чекали.



“Ще три роки тому просив нині діючого голову, щоб ми спробували ввести таку структуру. В Луцьку вона почала функціонувати в 2016 році і мені довелося брати участь у формуванні муніципальної варти, яка кардинально за 5 років там змінила благоустрій. Позитивний досвід будемо впроваджувати в Нововолинську”, – говорить Смолярук.



Перший місяць роботи – це буде профілактика адміністративних правопорушень та інформування населення про порушення правил паркувань та благоустрою.



Варто зазначити, що будь-які заходи, пов’язані з охороною громадського порядку, будуть здійснюватися лише з поліцією. Як наголосив керівник муніципальної варти, з правоохоронцями вже обговорено співпрацю.



“Була зустріч з начальником поліції міста і він приємно вражений, що відтепер матимуть допомогу в боротьбі з адміністративними правопорушеннями”, – зазначив Смолярук.

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